Neptün Soyer: Küçük üretici cezalandırılıyor

03 Mayıs 2021 Pazartesi, 13:14

Köy Koop İzmir Birliği Başkanı Neptün Soyer, İçişleri Bakanlığı tarafından alınan tam kapanma kararıyla zincir marketlerin açık tutulup semt pazarlarının kapatılmasıyla ilgili konuştu. Geçimini pazarlardan sağlayan küçük üreticinin cezalandırıldığını söyleyen Soyer, “Zincir marketlerde kapalı alanlarda alışveriş yapmak bulaş riskini artırırken, açık alanlara kurulu pazarların kapatılmasını anlamak zor. Hem üretici hem tüketici büyük zincir firmalara teslim edildi” dedi.

Soyer “Zincir marketlerin açık tutulup, pazarların kapatılması küçük üreticiyi cezalandırmaktır. Sadece üretici pazarlarından geçimini sağlayan köylü ne yapacak? Ürün tarlada bekler mi? Üretime devam ediyorlar ama satış yasak. Şu anda Emiralem’de tarlalar çilek dolu, Yarımada enginar dolu, Kemalpaşa’da kiraz hasadı başladı. Küçük üretici ürünlerini hale verse bile, pazarlar kapalı olduğu için anlamı kalmıyor” dedi. Zincir marketlerde kapalı alanlarda alışveriş yapmak bulaş riskini artırırken, açık alanlara kurulu pazarların kapatılmasını anlamanın zor olduğunu belirten Soyer, “Böyle bir karar alınırken küçük üreticinin örgütlü yapılarına danışılması gerekirdi. Köy Koop İzmir Birliği olarak tarım şehri İzmir’de mağduriyetin çok büyük olduğunu görüyoruz. Hem üretici hem tüketici kapalı yerlerde belirli büyük zincir firmalara teslim edildi. Bu süreçte üreticiye herhangi bir destek açıklaması da yapılmadı” ifadelerini kullandı.