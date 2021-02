Neşeli Günler filminin ünlü aktörü Christopher Plummer 91 yaşında hayatını kaybetti

Neşeli Günler filmindeki Kaptan Von Trapp rolüyle hafızalara kazınmış ünlü Kanadalı aktör Christopher Plummer, 91 yaşında hayatını kaybetti.

2012 yılında Beginners filminde oynadığı rolle En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Oscar'ına layık görülen Plummer, 2010 yılında da The Last Station ve 2018'de de All the Money in the World filmleriyle de Oscar'a aday gösterilmişti. Plummer, 82 yaşında aldığı Oscar'la Oscar alan en yaşlı kişi olarak tarihe geçmişti.

Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi yayımladığı taziye mesajında, Plummer için "izleyicileri nesiller boyunca büyüleyen aktör" olarak bahsetti ve "Her zaman özlenilecek" dedi.

Bafta ise yayımladığı mesajında, 1950'lerden bu yana sergilediği işlerden övgüyle bahsetti.

The Sound of Music'in Twitter hesabından yapılan paylaşımda ise Plummer'ın ölümü sebebiyle sahip oldukları derin üzüntü dile getirildi.

We're saddened to hear of Christopher Plummer’s passing. His legacy as our Captain will live on in THE SOUND OF MUSIC forever. Our thoughts are with his loved ones during this time.¦? pic.twitter.com/hDV3q1opzJ