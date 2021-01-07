Netflix, şimdiye kadar en çok izlenen beş orjinal dizisini açıkladı

07 Ocak 2021 Perşembe, 16:02

Fotoğraf: Twitter (@witchernetflix)

Netflix, tüm zamanların en çok izlenen beş orjinal dizisini açıkladı. Listenin ilk sırasında "The Witcher" yer aldı.

Andrzej Sapkowski’nin fantastik roman serisinden uyarlanan "The Witcher" Netflix’in bugüne kadar çektiği en büyük bütçeli orijinal diziler arasında yer alıyor.

Henry Cavill'in başrolde yer aldığı dizi, doğaüstü güçlere sahip bir yaratık avcısı olan Rivialı Geralt’ın maceraları üzerinden kader ve aile hakkında bir öykü anlatıyor.

İnsanların çoğu zaman yaratıklardan bile daha kötü olduğu bu dünyada yalnız başına dolaşan Geralt’ın yolu, güçlü bir cadı ve genç bir prenses ile kesişiyor. Üçlünün bu tehlikeli Kıta’da hayatta kalabilmek için birlikte çalışması gerekiyor.

Henry Cavill'in Rivialı Geralt’a hayat verdiği dizinin oyuncu kadrosunda Freya Allen, Anya Chalotra, MyAnna Buring, Adam Levy, Eamon Farren, Jodi May, Joey Batey, Lars Mikkelsen, Royce Pierreson, Maciej Musial, Wilson Radjou-Pujalte, Anna Shaffer ve Björn Hlynur Haraldsson yer alıyor.

Newsweek'in aktardığına göre, Netflix'in en çok izlenenleri:

5- Bridgerton 1. Sezon - 63 milyon

Fotoğraf: Twitter (@bridgerton)

4- Tiger King - 64 milyon

3- Stranger Things 3. Sezon - 64 milyon

2- Money Heist 4. Bölüm (La Casa de Papel) - 65 milyon

1- The Witcher - 76 milyon