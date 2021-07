Netflix, The Witcher'ın ikinci sezonu için tarih verdi

Netflix, WitcherCon'da "The Witcher"ın ikinci sezonunun 17 Aralık'ta tüm dünyayla aynı anda sadece Netflix'te yayımlanacağını duyurdu.

Netflix açıklamasına göre, The Witcher'ın ikinci sezon yayın tarihi; WitcherCon'un Anya Chalotra, Freya Allan, Mimi M Khayisa, Paul Bullion ve dizi sorumlusu ve yürütücü yapımcısı Lauren Schmidt Hissrich'in katıldığı "Kader Kartlar" panelinde ilan edildi.

