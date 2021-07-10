Netflix, The Witcher'ın ikinci sezonu için tarih verdi

The Witcher'ın ikinci sezonunun 17 Aralık'ta Netflix'te yayımlanacağı açıklandı. Henry Cavill'in da "Rivialı Geralt" ve Freya Allan'ın "Ciri" olarak gözüktüğü dizinin ikinci sezonu, WitcherCon'un bir parçası olacak.

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10 Temmuz 2021 Cumartesi, 11:30
Netflix, The Witcher'ın ikinci sezonu için tarih verdi
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Netflix, WitcherCon'da "The Witcher"ın ikinci sezonunun 17 Aralık'ta tüm dünyayla aynı anda sadece Netflix'te yayımlanacağını duyurdu.

Netflix açıklamasına göre, The Witcher'ın ikinci sezon yayın tarihi; WitcherCon'un Anya Chalotra, Freya Allan, Mimi M Khayisa, Paul Bullion ve dizi sorumlusu ve yürütücü yapımcısı Lauren Schmidt Hissrich'in katıldığı "Kader Kartlar" panelinde ilan edildi.

Henry Cavill'in "Rivialı Geralt" ve Freya Allan'ın "Ciri" olarak gözüktüğü The Witcher'ın ikinci sezon duyurusu, WitcherCon'un bir parçası olarak açıklandı.

WitcherCon, Netflix'in YouTube ve Twitch kanalından izlenebiliyor.


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