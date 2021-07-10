Netflix, The Witcher'ın ikinci sezonu için tarih verdi
The Witcher'ın ikinci sezonunun 17 Aralık'ta Netflix'te yayımlanacağı açıklandı. Henry Cavill'in da "Rivialı Geralt" ve Freya Allan'ın "Ciri" olarak gözüktüğü dizinin ikinci sezonu, WitcherCon'un bir parçası olacak.
Netflix, WitcherCon'da "The Witcher"ın ikinci sezonunun 17 Aralık'ta tüm dünyayla aynı anda sadece Netflix'te yayımlanacağını duyurdu.
Netflix açıklamasına göre, The Witcher'ın ikinci sezon yayın tarihi; WitcherCon'un Anya Chalotra, Freya Allan, Mimi M Khayisa, Paul Bullion ve dizi sorumlusu ve yürütücü yapımcısı Lauren Schmidt Hissrich'in katıldığı "Kader Kartlar" panelinde ilan edildi.
Destiny has revealed itself. Prepare for The Witcher Season 2, premiering December 17 on @netflix. #WitcherCon pic.twitter.com/wx5RuCn11Z— The Witcher (@witchernetflix) July 9, 2021
Henry Cavill'in "Rivialı Geralt" ve Freya Allan'ın "Ciri" olarak gözüktüğü The Witcher'ın ikinci sezon duyurusu, WitcherCon'un bir parçası olarak açıklandı.
WitcherCon, Netflix'in YouTube ve Twitch kanalından izlenebiliyor.
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