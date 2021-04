Netflix'te en çok izlenen dizi ve filmler belli oldu

09 Nisan 2021 Cuma, 11:27

Dijital yayın platformu Netflix'in en popüler içerikleri aydan aydan farklılıklar gösterebiliyor. We Got This Covered'ın haberine göre platforma yeni filmlerin ya da dizilerin eklenmesi, eski yapımların izleyiciler tarafından yeniden keşfedilmesi gibi faktörler aylık listelerin şekillenmesinde etkili oluyor.

Öte yandan Netflix'in popüler içerikleri ülkeden ülkeye de büyük oranda değişiklik gösteriyor. Netflix Türkiye'de mart ayında en çok izlenen film, kadrosunda Çağatay Ulusoy, Emir Ali Doğru ve Ersin Arıcı gibi oyuncuların yer aldığı Kağıttan Hayatlar oldu.

Listenin ikinci sırasındaysa Ali Suna, Onur Atilla, Devrim Yakut gibi isimlerin yer aldığı Hareket Sekiz bulunuyor. ABD'de en çok izlenenler listesinde ilk sırada yer alan Her Şeye Evet filmiyse üçüncü sıraya yerleşti.

En üst sırada iki yerli filmin yer aldığı en çok izlenenler listesinin tamamı şu şekilde:

Kağıttan Hayatlar

Hareket Sekiz

Her Şeye Evet (Yes Day)

365 Gün (365 Days)

Ölümcül Masumiyet (Deadly Illusions)

I Care a Lot

Senin İçin Çıldırıyorum (Crazy About Her)

Nöbetçi (Sentinelle)

Adalet (The Equalizer)

Yanımda Kal

Platformda en çok izlenen dizilerin sıralamasıyla şu şekilde:

New Amsterdam

Gözlerinin Ardında (Behind Her Eyes)

Ginny & Georgia

Snowpiercer

Gerçek Aşk (The One)

Sky Rojo

50M2

Who Killed Sara?

Formula 1: Drive To Survive

Lupin