21 Mayıs 2021 Cuma, 04:00

Isparta’ta kendisine tecavüz ettiği gerekçesiyle akrabasını öldüren ve yaklaşık 9 yıldır tutuklu bulunan Nevin Yıldırım için acil tahliye talebiyle AYM’ye başvuru yapıldı. Feminist avukat Meriç Eyüboğlu, “Umarım AYM, Nevin’in sesini duyar. Biz, Nevin için tahliye talep ediyoruz” dedi.

Avukatları, yargılamanın sona ermemesi nedeniyle uzun tutukluluğunun hak ihlaline yol açtığı ve etkili soruşturma yapılmadığı gerekçeleriyle AYM’ye başvuruda bulundu. Avukat Meriç Eyüboğlu, “Nevin’in örneğinde olduğu gibi dosyanın bozulduğu durumlarda, temyiz sürecini tutuklama süresine dahil etmediğinizde ortaya böyle uzun tutukluluk ve ağır bir hak ihlali çıkıyor” dedi.

'BEYAN VAR ANCAK ARAŞTIRILMADI'

Başvuruda yargılama sürecindeki hak ihlallerine de değindiklerini kaydeden Eyüboğlu, “Nevin’in bir tecavüz beyanı var. Ancak bu beyan yargılamanın hiçbir aşamasında araştırılmadı. Oysa AİHM’nin buna ilişkin kararları var, İstanbul Sözleşmesi de bunu işaret ediyor. Nevin seçeneksiz kalıp kurtulamayarak öldürmek zorunda kaldığı halde bu konu hiç araştırılmadı. Umarım AYM, Nevin’in sesini duyar. Biz, Nevin için tahliye talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Cezaevinde doğum yapan Yıldırım, bir kız bebek dünyaya getirmiş, Yalvaç Cumhuriyet Savcılığı Şubat 2013’te DNA raporuna istinaden bebeğin babasının Nurettin Gider olduğunu belirlemişti.Yıldırım’ın kürtaj talebi, yasal süre aşıldığı gerekçesiyle kabul edilmemişti.