New York Times: İsrail, İran'ın "istihbarat gemisini" vurdu

07 Nisan 2021 Çarşamba, 11:34

ABD'li müzakere heyetinin de katıldığı İran'la nükleer anlaşma görüşmelerinin hemen ertesinde, Kızıldeniz'de İran'a ait bir geminin İsrail tarafından vurulduğu haberi gündeme düştü.

Mıknatısla hedefe yapışan limpet mayını ile vurulduğu söylenen Saviz isimli gemi, İsrail ile Suudi Arabistan tarafından "İran Devrim Muhafızlarının komuta-istihbarat-lojistik üssü" olmakla' suçlanıyor.

Saldırıyı düzenleyen İsrail'in önceden Washington'ı bilgilendirdiği öne sürülüyor.

İRAN SALDIRIYI KABUL ETTİ

ABD medyasında çıkan haberlerin ardından İran Dışişleri Bakanlığı'ndan, İran'a ait bir kargo gemisinde patlama ve kısmi hasar meydana geldiğini doğrulayan bir açıklama geldi.

İran Dışişleri Sözcüsü Said Hatibzade "Patlama salı günü Cibuti kıyısı yakınında medyada geldi, küçük çaplı hasar yaratırken can kaybına yol açmadı. Gemi, korsanlara karşı güvenliği sağlamak için bölgede bulunmaktadır" dedi.

Hatibzade, sabah 6 sularında meydana gelen patlamanın nedeni hakkında soruşturma yürütüldüğünü duyurdu.

ABD'Lİ YETKİLİ: İRAN SALDIRILARINA MİSİLLEME

Saldırıyla ilgili NYT'ye konuşan ABD'li bir yetkili, saldırının, "İran'ın daha önce İsrail gemilerine düzenlediği saldırıya misilleme olduğunu ve Saviz'in gövdenin suyun altında kalan kısmından hasar gördüğünü" kaydetti.

Saldırının, bölgedeki ABD uçak gemisi Dwight D. Eisenhower'ın Saviz'den uzaklaşana dek ertelenmiş olabileceğini söyleyen ABD'li yetkili, Saviz vurulduğu sırada Eisenhower'ın 200 mil uzakta bulunduğu bilgisini verdi.

NYT'ye göre İran Devrim Muhafızlarına ait Telegram hesaplarında patlamanın arkasında İsrail'in olduğuna dair paylaşımlar yapıldı.

AP'nin ulaştığı İsrailli yetkililer, haberle ilgili yorum yapmaktan kaçındı.

"İSRAİL DENİZALTISI BÖLGEDEYDİ" İDDİASI

Sputnik TR'de yer alan habere göre, İsrail mekezli bazı sosyal medya hesapları, Saviz'in torpedoyla vurulduğunu ve o sırada İsrail'in Dolphin sınıfı denizaltısının da bölgede bulunduğuna dair paylaşımlar yaptı.

The Hill'e konuşan Pentagon Sözcüsü Komutan Jessica L. McNulty, "Olaya hiçbir ABD gücünün karışmadığını teyit ederiz. Verecek ilave bilgimiz yok" dedi.

NYT, bu ayın başında yayımladığı bir haberde, İsrailli ve ABD'li yetkililerin 2019'dan beri İsrail komandolarının İran kargosu taşıyan en az 10 gemiye saldırı düzenlediğine dair sözlerine yer vermişti.