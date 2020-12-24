New York’ta Covid-19 aşısına karşı ilk ciddi alerjik reaksiyon
ABD'nin New York kentinde Covid-19 aşısı yapılan sağlık çalışanlarından birinin aşıya 'ciddi bir alerjik reaksiyon' gösterdiği bildirildi.
ABD'li yetkililer tarafından yapılan açıklamada sağlık çalışanının kimliği, alerjik reaksiyonun sebebi ve kapsamı hakkındaki detaylar gizli tutulurken, durumunun 'stabil' olduğu belirtildi.
Bununla birlikte, sağlık çalışanına ABD'de acil kullanımı onaylanan Pfizer aşısı mı yoksa Moderna aşısının mı uygulandığı henüz belirsiz.
ABD Gıda ve İlaç Dairesi, BioNTech ile Pfizer'in geliştirdiği aşının neden olduğu alerjik tepkileri araştırıyor
New York sağlık makamlarından yapılan açıklamada ise, yaşananlara ilişkin "Aşıların yan etkileri vardır ve alerjik reaksiyonların, nadir olmakla birlikte görülebildiği bilinmektedir. New York'ta 30 binden fazla Covid-19 aşısı uygulandı ve sadece tek bir sağlık çalışanında aşıya karşı ciddi bir reaksiyon görüldü" değerlendirmesi yer aldı.
Geçen hafta ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) üst düzey bir yetkilisi, kurumun ABD'de Pfizer aşısına karşı 5 alerjik reaksiyonu araştırdığını söyledi.
FDA'ya bağlı Biyolojik Değerlendirme ve Araştırma Merkezi'nin direktörü Dr. Peter Marks, 'failin' Moderna aşısında da kullanılan polietilen glikol adlı bir bileşen olabileceğini söyledi.
ABD'de toplam Covid-19 vaka sayısı 18 milyon 841 bin 531’e, toplam can kaybı ise 333 bin 110'a ulaştı. Bu hafta milyonlarca Amerikalı’nın Noel için uyarıları dikkate almayıp, seyahat etmesi ya da büyük gruplar halinde toplanmaları bekleniyor.
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