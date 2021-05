Filistin'e destek yürüyüşüne katılan Bella Hadid'e İsrail'den tepki: "Yazıklar olsun sana"

Anne tarafından Hollandalı, baba tarafından Filistin kökenli olan ABD'li model Bella Hadid, İsrail'in Doğu Kudüs ve Gazze'deki saldırılarına tepki göstermek için ABD’de düzenlenen Filistin eylemine katılmış ve elinde Filistin bayrağı ve boynunda puşisiyle “Filistin’e özgürlük” sloganları atmıştı.

İsrail'in Gazze saldırılarına karşı New York'taki Filistin'e destek yürüyüşüne katılan Bella Hadid'e İsrail'den sosyal medya üzerinden tepki geldi.

İsrail devletinin resmi Twitter adresinden yapılan paylaşımda New York'taki Filistin'e destek yürüyüşüne Filistin bayrağıyla Bella Hadid için şu ifadeler kullanıldı:

"Bella Hadid gibi ünlüler yahudileri denize atmayı savunduğunda yahudi devletinin ortadan kaldırılmasını savunuyorlar. Bu İsrail-Filistin meselesi olmamalı. Bu bir insanlık meselesi olmalı. Yazıklar olsun sana."

When celebrities like @BellaHadid advocate for throwing Jews into the sea, they are advocating for the elimination of the Jewish State.



This shouldn't be an Israeli-Palestinian issue. This should be a human issue.



Shame on you.#IsraelUnderAttack pic.twitter.com/PJQHT90cNy