Newton'a göre Trabzonspor'un enerjisi düşük!
Newton, "Golden sonra 5-10 dakikalık sallantılı sürecin ardından aslında toparlanabildik ama genele baktığınız zaman bugün takımın gösterdiği enerjiden kesinlikle memnun değilim"dedi.
Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Medipol Başakşehir'e 2-0 yenilen Trabzonspor'un teknik direktörü Eddie Newton, maçın geneline bakıldığı zaman bugün takımın gösterdiği enerjiden, kesinlikle memnun olmadığını söyledi.
Newton, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, gole kadar iyi bir oyun ortaya koyduklarını belirterek, "Golden sonra 5-10 dakikalık sallantılı sürecin ardından aslında toparlanabildik ama genele baktığınız zaman bugün takımın gösterdiği enerjiden kesinlikle memnun değilim. Bu eksik olan şeylerden bir tanesiydi. Arkadaşlarımızla birlikte antrenmanlarda ve çalışmalarda konuşup, bu problemi mutlaka çözeceğiz." ifadelerini kullandı.
Takımda eksik oyuncuların olmasına değinen İngiliz teknik adam, şunları söyledi:
"Abdulkadir Parmak, Ekuban, Flavio, Nwkaeme gibi 4 önemli, anahtar oyuncunuz olmazsa istediğiniz seviyeye ulaşmanız, istediğiniz futbolu ortaya koymanız pek de mümkün olmaz. Djaniny gibi uzun süre futbol oynamamış bir arkadaşımız var. Onu da aramıza katmaya çalışıyoruz, istediğimiz seviyeye çıkarmaya çalışıyoruz. Bahane bulmaya çalışmıyorum kesinlikle ancak sizin de bildiğiniz gibi hastalıklarla, sakatlıklarla, Kovid-19 vakası ile karşılaştık. Dolayısıyla o istediğimiz arzuladığımız takımı geri getirme adına çalışmalar yapıyoruz. Arkadaşlarımızla bu durumu konuşacağız. Tabii ki de o ulaşmak istediğimiz seviyeye en kısa sürede ulaşacağız."
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