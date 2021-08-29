Nilgün Belgün'ün "Antikor düzeyi yüksek olanlar aşı olmalı mı?" sorusuna Bakan Koca'dan yanıt
Ünlü oyuncu Nilgün Belgün, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya "Covid-19 geçirip antikor düzeyi yüksek olanlar aşı olmalı mı?" sorusunu yöneltti. Koca, herkesin merak ettiği bu soruya sosyal medya hesabı üzerinden yanıt verdi.
Aşılama çalışmalarının devam ettiği Türkiye'de 1. dozda
yüzde 76.81'lik bir oran yakalanırken, 2. dozda ise yüzde 58.84'e ulaşıldı. Yeni
tip koronavirüsü (Covid-19) daha önce geçirenlerin en merak ettiği konulardan
biri ise "Antikor seviyesi yüksekken aşı olunmalı mı?" sorusuydu.
NİLGÜN BELGÜN SORDU
Ünlü oyuncu Nilgün Belgün, bu soruyu sosyal medyadan Sağlık
Bakanı Fahrettin Koca'ya yönelterek şu paylaşımı yaptı:
"Sayın Fahrettin Koca, Ben Covid geçirdiğim ve
üzerinden 7 ay geçmesine rağmen antikorum 3168.0. Doktorum aşı olmam için
düşmesini beklememi önerdi. 'Yüklenmeyelim' dedi. 'Aşı zaten antikor için
yapılıyor. Sizin bağışıklığınız var' diye ekledi. Bu durumda bizim gibiler ne
yapmalı?"
BAKAN KOCA: RUTİN ANTİKOR BAKILMASI ÖNERİLMİYOR
Fahrettin Koca ise yaptığı paylaşımda Nilgün Belgün'ün
sorusunu şu şekilde yanıtladı:
"Sayın Nilgün Hanım, Sorunuz önemli. Covid-19 geçirip antikor düzeyi yüksek olanlar aşı olmalı mı? Dünyada yaygın uygulamaya göre, evet! Salgında olduğu gibi, toplum ölçekli aşılamalarda rutin antikor bakılması önerilmiyor, kesin koruyuculuğu konusundaysa bilgiler henüz yetersiz."
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