Normalleşmede ikinci adım: İşte bugün açılacak yerler

01 Temmuz 2020 Çarşamba, 09:00

Koronavirüs normalleşme adımlarının son aşaması bugün başlıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı karar sonrası, İçişleri Bakanlığı 1 Temmuz'da faaliyetine yeniden başlayacak olan işletmelerle ilgili genelge yayınlamıştı.

Sosyal mesafe kuralı ve hijyen tedbirleri kapsamında, sinema salonu, düğün salonu, internet oyun alanları gibi yerler bugünden itibaren yeniden kapılarını açacak. Nargile kafe ve eğlence yerlerinin durumu ise henüz açıklanmadı.

SİNEMA VE TİYATROLAR AÇILIYOR

Koronavirüs nedeniyle mart ayında faaliyeti durdurulan sinema, tiyatro salonu ve gösteri merkezleri gibi işletmeler 1 Temmuz'da yeniden açılacak. Normalleşme süreci kapsamında açılacak olan bu işletmelerde yeni kurallar geçerli olacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca yayınlanan genelgeye göre, alınacak tedbirlere göre, tesislerdeki klimalar dışarıdan temiz hava alacak şekilde çalıştırılacak.

DÜĞÜN SALONLARI YARIN AÇILIYOR

İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliği'ne “Düğün Törenlerinde Uygulanacak Tedbirler” konulu genelge gönderdi. Genelge ile yeni tip koronavirüs salgınının görüldüğü andan itibaren Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda salgının/bulaşmanın toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutmak amacıyla birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirildiği hatırlatıldı.