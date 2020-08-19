Nuri Şahin Antalyaspor'a imzayı attı

19 Ağustos 2020 Çarşamba, 18:05

Bir döneme damgasını vuran Dortmund, Real Madrid, Liverpool ve son olarak da Werder Bremen formasını giyen (A) Milli futbolcu Nuri Şahin, Antalyaspor'la anlaştı. 88 doğumlu futbolcu Antalyaspor ile 2 yıllık sözleşme yaptı. Antalyaspor da anlaşmayı resmen açıkladı.

Nuri Şahin, Harward'da yüksek lisans eğitimi de aldı.