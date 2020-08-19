Nuri Şahin Antalyaspor'a imzayı attı
Geçen sezon Werder Bremen'de oynayan Milli Futbolcu Nuri Şahin Antalyaspor'la anlaştı.
Bir döneme damgasını vuran Dortmund, Real Madrid, Liverpool ve son olarak da Werder Bremen formasını giyen (A) Milli futbolcu Nuri Şahin, Antalyaspor'la anlaştı. 88 doğumlu futbolcu Antalyaspor ile 2 yıllık sözleşme yaptı. Antalyaspor da anlaşmayı resmen açıkladı.
Nuri Şahin, Harward'da yüksek lisans eğitimi de aldı.
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