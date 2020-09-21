O ilde din görevlileri de koronavirüs denetimine çıkacak

21 Eylül 2020 Pazartesi, 12:40

Denizli Valisi Ali Fuat Atik başkanlığında toplanan İl Pandemi Kurulu corona virüsü tedbirleri kapsamında bir dizi yeni karar aldı.

Sözcü'den Selami Aydın'ın haberine göre, alınan kararlar şu şekilde:

İş yerlerinde maske ve mesafe kurallarına uymama kaynaklı vaka sayısında artış görülmesi durumunda cezai işlem uygulanacak.

İlçelerde kaymakamlıklar başkanlığında kurulan ilçe salgın merkezine bağlı hareket eden ilçe denetim ekipleri din görevlileri, muhtarlar, öğretmenler, aile ve sosyal politikalar ve diğer kamu görevlilerinin katılımı ile desteklenecek.

Pozitif vaka ve temaslıların evlerinden hastaneye, yurtlara nakilleri için büyükşehir, Merkezefendi ve Pamukkale belediyeleri ile Şoförler Odası birer araç tahsis edecek.

İl Hıfzıssıhha Meclisi ise 59'ncu kez toplanarak alkollü mekanlara sınırlama getirdi. Buna göre turizm işletme belgesi de olsa bu tür işletmeler en geç 24:00'te kapanacak.

Diğer yandan 30 öğrencinin eğitim gördüğü Dokuzkavaklar Mahallesi'ndeki Üçgen Yatılı Hafız Kız Kuran Kursu bir öğrencinin testinin pozitif çıkması üzerine kapatıldı. Önlemler kapsamında kurs öğrencileri ailelerinin yanına gönderilirken, temaslı olabilecekleri şüphesi ile 14 gün karantinaya alındı.

Denizli'de İl Hıfzıssıhha Meclisi'nin aldığı son kararlar ise şunlar;

Açık veya kapalı mekânlarda yapılacak her türlü festival, şenlik, konser gibi etkinliklere izin verilmeyecek.

Kentteki tüm kamu binaları girişinde HES Kodu sorgulaması yapılacak.

Kamu kurumlarına tüm ziyaretler yasaklandı.

Kamu ve özel kurumlarda toplantılar yasaklandı. Zorunlu olan toplantılar online yapılacak.

Alkollü mekanlar turizm işletme belgesine de sahip olsa 24:00'te günlük faaliyetlerine son verecek.



