Ödemiş'te 'kırsal mahalle' düzenlemesi belediye meclisinde kabul edildi

02 Şubat 2021 Salı, 12:44

2012 yılında çıkartılan 6360 sayılı Kanun ile köyden mahalleye dönüşen yerleşim yerlerine, 16 Ekim 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7254 Sayılı Kanun’un 10. Maddesine göre “kırsal mahalle” statüsü kazandırılması için ilk adım, Ödemiş Belediye Meclisi’nde atıldı.

Ödemiş Belediyesi’nde bir süredir hazırlıkları devam eden “kırsal mahalle” düzenlemesiyle ilgili geçtiğimiz hafta bir bilgilendirme toplantısı düzenlenmişti.

Ödemiş’te daha önce köy statüsünde olan mahallenin muhtarlarının “kırsal mahalle” statüsüyle ilgili başvurularını tamamlamasıyla birlikte konu, Ödemiş Belediye Meclisi’nin Şubat ayı olağan toplantısına taşındı. Ödemiş’te daha önce köy olan 74 mahalleye “kırsal mahalle” statüsü kazandırılası meclis üyelerinin oy birliği ile kabul edildi. Ödemiş’teki 74 köy için “Kırsal mahalle” düzenlemesi, 90 gün içerisinde İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nde görüşülerek karara bağlanacak.

BAŞKAN ERİŞ: 99 KARDEŞ OLARAK YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in Ödemiş programında “kırsal mahalle” konusunu Ödemişli muhtarların da katılımıyla görüştüklerini hatırlatan Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, “Biz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra 99 kardeş olarak yolumuza devam edeceğiz. En başından beri bunu söyledik. Elbette köylerimize ne kadar mahalle desek de bizim için kalplerimizde hep köy oldular. Ama hiçbir zaman ‘Orda bir köy var uzakta’ demedik. 1082 kilometrekarede yaşayan her bir hemşehrimizin yaşadığı, ürettiği yerde doyması ve mutlu olması, hayatın kolaylaşması için çalışmalarımıza devam ettik.

Bu düzenleme kırsal mahalle olarak tanımlanacak köylerimizdeki hemşehrilerimiz için önemli kolaylıklar sağlayacak. Belki belediyelerimiz için gelir anlamında kayıp olsa da biz hemşehrilerimizi en iyi hizmetlerle buluşturmaya devam edeceğiz.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tunç Soyer de kırsal mahalle konusundaki düzenlemenin bir an önce hayata geçmesi için belediyelerimize destek sözü vermiştir. Bu anlamda İzmir Büyükşehir Belediyemiz ile adı mahalle de olsa, kırsal mahalle de olsa, köy de olsa evimiz Ödemiş’in her bir noktasında güçbirliği içerisinde çalışmalarımız devam edecektir.

Bu düzenlemenin oybirliği ile kabul edilmesi önemlidir, bu konuyla ilgili daha önce başvuruda bulunan meclis üyesi arkadaşlarımıza ve muhtarlarımıza teşekkür ediyoruz. Konu İzmir Büyükşehir Belediye Meclisimizde de görüşülecektir. Kırsal mahalle düzenlemesi için yurdumuzda karar alan ilk belediyelerden birisi Bozdağlar’dan Aydın Dağları’na kadar geniş bir hizmet alanı olan Ödemiş Belediyesi olmuştur” diye konuştu.

7254 SAYILI KANUNUN 10. MADDESİ NELER GETİRİYOR?

Kırsal mahalle veya kırsal yerleşik alan olarak belirlenen yerlerde; gelir vergisinden muaf esnaf ile basit usulde gelir vergisine tabi mükellefler tarafından bizzat işyeri olarak kullanılan bina, arsa ve araziler ile mesken amaçlı kullanılan binalar ve zirai istihsalde kullanılan bina, arsa ve araziler Emlak Vergisinden muaf olacak.

Kırsal mahallelerdeki ticari, sınai ve turistik faaliyetlerde kullanılan bina, arsa ve araziler için Emlak Vergisi yüzde 50 indirimli uygulanacak.

Kırsal mahallelerde, içme ve kullanma suları için alınacak ücret en düşük tarifenin işyerleri için yüzde 50’sini, konutlar için yüzde 25’ini geçmeyecek şekilde belirlenecek.