Ödüllü filmler İzmir Sanat’ta gösterime giriyor

24 Ekim 2020 Cumartesi, 11:11

İzmir Büyükşehir Belediyesi sonbaharda ödüllü filmleri ağırlıyor. “Aile” temalı dört filmin gösterileceği ücretsiz etkinlikler dizisi 25 Ekim’de “Kardeşler” filmiyle başlayacak. Gösterimler Kültürpark İzmir Sanat’ta 20.00’de yapılacak. Her gösterimden önce sinema yazarı Vecdi Sayar ise filmlerin yönetmenleri ve oyuncularıyla söyleşi yapacak. Söyleşilerin başlangıç saati ise 19.30’da olacak. Etkinlikler pandemi önlemleri altında yapılacak.

25 Ekim 2020 Pazar - Kültürpark/ İzmir Sanat

“Kardeşler”

Yönetmen: Ömür Atay

Senaryo: Ömür Atay

Görüntü Yönetmeni: A. Emre Tanyıldız

Kurgu: Doruk Kaya, Amon Guilliard,

Özgün Müzik: Erdem Helvacıoğlu, Victor Chouchkov

Yapımcı: Funda Ödemiş

Oyuncular: Yiğit Ege Yazar, Caner Şahin, Gözde Mutluer

İşledikleri cinayetle birbirlerinin yazgısını yaşamak zorunda kalan iki kardeşin öyküsü. Abisinin suçunu üstlenen küçük kardeş çocukluk yıllarını geçirdiği cezaevinden çıktıktan sonra, abisinin kendisi için belirlediği koşullarda yaşarken, bir yandan da vicdanı ile hesaplaşmasını sürdürür. Feodal ahlakın zincirlerini kıramayan aile yapısının kurbanı olan iki kardeş aynı kadına ilgi duyunca, çatışma büyür.

30 Ekim 2020 Cuma - Kültürpark İzmir Sanat

“Nuh Tepesi”

Yönetmen: Cenk Ertürk

Senaryo: Cenk Ertürk

Görüntü Yönetmeni: Federico Cesca

Müzik: Leon Gurvitch

Kurgu: Yorgos Mavropsaridis

Oyuncular: Ali Atay, Haluk Bilginer, Arin Kusaksizoglu, Hande Doğandemir, Mehmet Özgür

Yapımcı: Alp Ertürk, Tuna Ertürk

Doğduğu köydeki bir ağacın altına gömülmek isteyen baba ile evliliğinde sorun yaşayan oğlunun yaptıkları yolculuk iki erkeğin birbirini daha iyi tanımalarına neden olur. Baba, çocukken kendi elleri ile diktiği ağacı aramaktadır. Oysa tepedeki ağaç, köyün çıkarcı muhtarı tarafından bir ziyaret mahalline dönüştürülmüştür.

31 Ekim 2020 Cumartesi - Kültürpark İzmir Sanat

“Kapı”

Yönetmen: Nihat Durak

Senaryo: Filiz Üstün Durak

Görüntü Yönetmeni: Eyüb Boz

Müzik: Güldiyar Tanrıdağlı

Kurgu: Akın Denizli

Oyuncular: Kadir İnanır, Vahide Perçin, Timur Acar, Erdal Beşikçioğlu, Aybüke Pusat, Sermet Yeşil, Menderes Samancılar, Nilay Erdönmez, Şerif Erol, Serhan Midyat

Yapımcı: Önder Köse, Filiz Üstün Durak

Ülkeyi terk edip, Almanya’ya yerleşmiş Süryani bir aile, yıllar önce öldürülen oğullarının cesedini teşhis etmek için Midyat’a döner. Baba evi sapasağlam durmaktadır ama geleneksel motifler içeren güzelim ahşap kapısı satılmıştır. Kapının peşinden uzun bir yolculuğa çıkan Yakup’un serüveni, ayrımcılığa karşı bir çağrı niteliğinde.

30 Kasım 2020 Pazartesi Kültürpark/ İzmir Sanat

“Görülmüştür”

Yönetmen: Serhat Karaaslan

Senaryo: Serhat Karaaslan

Görüntü Yönetmeni: Meryem Yavuz

Kurgu: Ali Aga

Oyuncular: Berkay Ateş, Saadet Işıl Aksoy, Ercan Kesal, İpek Türktan, Füsun Demirel, Erdem Şenocak, Müfit Kayacan

Yapımcı: Serkan Çakarer

Mahkumların mektuplarını denetlemekle görevli bir gardiyan, çalışma saatleri dışında yaratıcı yazarlık kurslarına devam etmektedir. Okuduğu bir mektup ve içinden çıkan fotoğrafın ilgisini çekmesi sonucu, mektup sahibi mahkumun aile yaşamına ilişkin kaygılar duymaya başlar. Gerçekle düş gücü arasındaki sınırı tartışan, cezaevi yaşamından gerçekçi kesitler taşıyan bir yapım.