Odunpazarı ve SES’ten yaşamını yitiren sağlık emekçileri adına ulusal şiir ödülü

23 Mart 2021 Salı, 16:32

Şiir ödülü için Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’un makamında SES Eskişehir Şubesi Eş Başkanları Umut Özge Yılmaz ve Birtürk Özkavak’ın katılımı ile protokol töreni gerçekleştirildi.

“KİTAP OYLUMUNDA ŞİİR DOSYALARI” İLE KATILINABİLECEK

Ödül ile kitaplaşma fırsatı bulamamış nitelikli dosyaların kitaplaşmasıyla hayatını kaybeden sağlıkçıların anısına edebiyata yeni eserler kazandırılması hedeflenirken, aday olan yapıtlarda estetik dil bilinci ve çağdaş dünya görüşü temel alınacak. Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, SES Eskişehir Şubesi Eş Başkanı Birtürk Özkavak, Şükrü Erbaş, Rahmi Emeç, Betül Dünder, Ömer Asaf Tosun ve Emel İrtem’in yer aldığı ödüle katılmak isteyenler, “kitap oylumunda şiir dosyaları” ile katılabilecek. Ödüle katılacak dosyaların daha önce başka bir yarışmada ödül almamış olması gerekiyor. Birinci seçilen dosya, kitap olarak bin adet basılacak. Dosya sahibine plaket ve telif olarak yüz adet kitap verilecek.





"HAYATINI KAYBEDEN SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ADAYACAĞIZ”

Protokol töreninde 2020 yılının COVİD 19 salgını nedeniyle tüm Türkiye’nin sağlık çalışanlarına saygı ve sevgilerini göstermeleri gereken bir yıl olduğunu söyleyen Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, "Pek çok sağlık çalışanımız yaşamını yitirdi. Pek çok sağlık çalışanının ise sıkıntılı günler yaşadı. Odunpazarı Belediyesi olarak sağlık çalışanlarına saygımızı ve minnetimizi göstermek için Vadişehir Mahallesi’ne bir park yapıyoruz. Bu yeter mi yetmez, o nedenle SES Eskişehir Şubesi ile yapmış olduğumuz protokol ile bir şiir ödülü düzenliyoruz. Hayatını kaybeden sağlık çalışanlarına adayacağımız bu ödüle katılan şiirleri kitaplaştırarak ölümsüzleştirmek istiyoruz. Bu iş birliği nedeniyle SES Eskişehir Şubesi’ne ve yöneticilerine çok teşekkür ediyorum. Bütün Türkiye’yi de bu ödüle katılmaya çağırıyorum” dedi.



“YİTİRDİKLERİMİZİ SONSUZLUĞA BU ŞEKİLDE TAŞIYABİLMEK ÇOK ANLAMLI”



2020 yılını ülke olarak çok zor geçirdiğimizi ifade eden SES Eskişehir Şubesi Eş Başkanı Umut Özge Yılmaz, sağlık çalışanlarının ise ekstra zorluklar yaşadığını vurguladı. 400’den fazla sağlık emekçisinin hayatını kaybettiğine dikkat çeken Yılmaz, SES olarak 1 yıl boyunca koşulların düzenlenmesi ve seslerini duyurabilmek için çok çaba sarf ettiklerini belirtti.





Yılmaz konuşmasına şu sözlerine devam etti:





“Yitirdiklerimizi geri getiremiyoruz, evet. Ama onların adına böyle bir ödül düzenlenmesi, onları sonsuzluğa bu şekilde taşıyabilmek ve anabilmek çok anlamlı. Odunpazarı Belediyesine de bu koşulları sağladığı ve bize destek olduğu için çok teşekkür ediyoruz. ”