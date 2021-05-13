Ohio'da aşıya teşvik için dev kampanya: Her hafta 1 kişiye 1 milyon dolar
ABD'nin Ohio eyaletinin valisi, vatandaşları Covid-19 aşısı olmaya teşvik amacıyla 1 milyon dolar ödüllü çekilişler gerçekleştireceklerini açıkladı. Buna göre Covid-19 aşısı olanlar arasında, 26 Mayıs'tan itibaren beş hafta boyunca her hafta çekiliş yapılacak ve her haftanın kazanını 1 milyon dolar kazanacak.
ABD'nin Ohio eyaletinde, Vali Mike DeWine çarşamba günü çarpıcı bir açıklama yaptı. DeWine, Covid-19 aşısı olanlar arasında 1 milyon dolar ödüllü bir çekiliş gerçekleştirileceğini duyurdu.
Twitter hesabından açıklama yapan Vali, "Bu geceden tam iki hafta sonra, 26 Mayıs'ta en azından ilk doz aşı olmuş yetişkinler için ayrı bir çekilişin kazananını açıklayacağız. Bu duyuru beş hafta boyunca her Çarşamba yapılacak ve kazanan her Çarşamba bir milyon dolar alacak" ifadelerini kullandı.
Kazananlar, Ohio'nun halka açık seçmen kayıt veritabanından seçilecek. Oy vermek için kayıtlı olmayan ancak çekilişe dahil olmak isteyenler, önümüzdeki haftalarda kullanıma açılacak bir web sitesi üzerinden kayıt olabilecek.
Toplam 5 milyon dolar olan ödülün maliyetinin federal Covid-19 yardım fonundan sağlandığını bildiren DeWine, gelecek muhtemel eleştiriler hakkında şöyle konuştu:
Bazı kişilerin 'DeWine sen delirmişsin. Bu milyon dolarlık çekiliş fikrin para israfı' diyeceğini biliyorum. Ama aslında isteyen herkesin aşıya ulaşabildiği bu dönemdeki gerçek israf, Covid-19 yüzünden kaybedilen canlar"
18 YAŞ ALTINDAKİLERİ ÜNİVERSİTE BURSU
DeWine ayrıca, aşılanmış ancak 18 yaşın altında olanlara da burs sunan ayrı bir çekiliş daha duyurdu. Bu çekiliş de ayrıca 26 Mayıs'tan itibaren beş hafta boyunca haftada bir kazanan seçecek.
Bu çekiliş sonucunda da kazanan, Ohio Eyaleti üniversitesinde, dört yıllık bir burs alacak ve bu bursla öğrencinin eğitim ücreti, oda ve pansiyonu, kitapları gibi masraflar karşılanacak.
Ohio'da yaklaşık yüzde 37'si, halihazırda iki doz aşıyı yaptırdı. Eyalet, ABD'de aşılanma oranı açısından orta sıralarda yer alıyor.
ABD'de pek çok bölgede aşıya teşvik kampanyaları yapılıyor. New York yönetimi, aşı olan kişilere ücretsiz bira ve spor müsabakaları, hayvanat bahçesi ya da botanik park gibi yerlere bilet veriyor. Maryland'de aşı yaptıran eyalet çalışanlarına 100 dolar ödeniyor.
-NTV
Video Haberler
- Dünyanın en büyük ikinci balinası Mersin'de karaya vurdu
- CHP'den Soylu'ya: Derhal istifa et 'Temiz Süleyman'
- Rus ve Fransız uçakları karşı karşıya geldi
- İsrail’i protesto için İstanbul’da araçlarını yaktılar
- TRT Arabi muhabiri saldırıya canlı yayında yakalandı
- Gölete düşen kediyi boğulmaktan kurtardı
- Kaftancıoğlu: Ben dün neysem bugün de oyum
- Dikkat! Baklava ustası uyardı
- Pişmiş tavuk almaya gidiyorum dedi, cezadan kaçamadı
- Dünyanın en zehirli yılanları Şanlıurfa’da görüldü
En Çok Okunan Haberler
- Berat Bey'e sen beni düşman etmedin mi?
- Mehmet Ağar özür diledi
- AKP'den Peker'in yayınladığı videolarla ilgili açıklama
- Gülen'in gönlünü almak için Pensilvanya'ya adam gönderdi
- Başarır, Peker’e sağlanan korumanın belgesini paylaştı
- Mafya çatışmasında öldürüldü, fotoğrafları dikkat çekti
- Peker'in iddiaları üzerine Soylu'dan açıklama
- AKP ve MHP'nin oylarında hızlı düşüş
- Esnaf anketinde Millet İttifakı sürprizi
- Soylu, Peker'in işaret ettiği kişinin nikâh şahidi çıktı