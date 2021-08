Okay Yokuşlu, Wolverhampton ve Watford'un radarına girdi

11 Ağustos 2021 Çarşamba, 16:12

Geçen sezon kiralık olarak West Brom'da forma giyen Milli futbolcu Okay Yokuşlu, Premier Lig ekipleri Wolverhampton ve Watford'ın radarına girdi. Sky Sport'un haberine göre, Wolverhampton kulübü'nün, Okay Yokuşlu için girişimlerde bir adım önde olduğu biliniyor. oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Celta Vigo, Okay Yokuşlu için 5 milyon Avro fiyat biçti.

Watford kulübünün, geçen sezon küme düşmelerine rağmen West Brom'da kiralık olarak iz bırakan Türk futbolcu için kesenin ağzını açmaya hazır olduğu bildirildi. Ocak ayında Sam Allardyce tarafından ısrarla istenen Okay, 16 maça çıkarak takımına katkı sağladı. Celta Vigo'nun 5 milyon Avro değer biçmesi sonucu mill futbolcu, orta sıra İngiliz takımları için transfer gözdesi haline geldi. Wolverhampton kulübünün yeni teknik direktörü Bruno Lage, orta sahaya takviye yapmak istediğini ve transfer penceresi kapanmadan takımı güçlendirmeyi umduğunu açıklamıştı.

Kariyerine Karşıyaka altyapısında başlayan Okay Yokuşlu, sırasıyla Altay, Kayseri, Trabzonspor'a transfer oldu. 2018 transfer yazında 6 milyon Avro karşılığında İspanyol ekibi Celta Vigo'ya transfer olmuştu. Milli futbolcu, Celta Vigo formasıyla La Liga'da 68 maça çıkıp, 2 gol kaydetti.