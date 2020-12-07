Oktay Akbal Edebiyat Ödülü başvuruları devam ediyor

07 Aralık 2020 Pazartesi, 14:59

Muğla sevdalısı, gazetemiz yazarlarından Oktay Akbal’ın ismi Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘Oktay Akbal Edebiyat Ödülü Yarışması” ile yaşatılacak. Ödül, 2021’de öyküye, 2022’de romana, 2023’te köşe yazısına verilecek. Adaylık başvurusu, 2021 yılı için 2020 yılında yayımlanmış olan öykü kitaplarına açık olacak. Başvuru, 4 Ocak 2021 tarihinde sona erecek. Başvurular Muğla Büyükşehir Belediyesi, ‘Oktay Akbal Edebiyat Ödülü’ Koordinatörlüğüne yapılacak. Yarışmaya katılacak olan eser sahipleri, eserlerini Posta, kargo,elden vb. şekillerde adrese teslim edebilecek. Ödül kazanan eser sahibine ‘Ödül Belgesi’, ‘Ödül Plaketi’ ile 5 bin TL para ödülü verilecek. Ödül, Muğla’da Oktay Akbal’ın doğum günü olan 20 Nisan’da düzenlenecek törenle verilecek.

Oktay Akbal Edebiyat Ödülü, Öykü Ödülü 2021 Yılı Seçiciler Kurulu şu isimlerden oluşuyor;

Cumhuriyet Gazetesi Yazarı ve Eleştirmen Hikmet Altınkaynak, Cumhuriyet Gazetesi Yazarı, Televizyoncu ve Romancı Enver Aysever, Gazeteci ve Türkiye Rehberi Prof. Dr. Şadan Gökovalı, Hürriyet Gazetesi Danışmanı, Yazarı ve Eleştirmeni Doğan Hızlan, Editör Ruken Kızıler, Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayon Yönetmeni ve Yazarı Aykut Küçükkaya, Cumhuriyet Gazetesi Yazarı, Eleştirmen ve PEN Başkanı Zeynep Oral, Yazar ve Çevirmen Ayşe Sarısayın







