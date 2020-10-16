'Öldü' sanılıp morg ünitesinde kalan kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi

16 Ekim 2020 Cuma, 13:53

Bay Balasubramanyam Pazartesi günü Tamil Nadu'daki özel bir hastanede bir doktor tarafından ölü ilan edilerek ve morga konuldu.

74 yaşındaki adamın yaşadığı ise ertesi gün cenazesini almaya gelen görevlilerin, titrediğini görmesi ile anlaşıldı.

Hastaneye geri götürülen Balasubramanyam, yapılan müdahalelere rağmen Cuma günü yaşamını yitirdi.

Balasubramnyam'ın aldırıldığı 2. hastanenin başhekimi, Dr Balajinathan, BBC Tamil'e hastanın uykulu bir durumda kabul edildiğini ve akciğerle ilgili sorunlardan dolayı öldüğünü söyledi. Başhekim aynı zamanda, Bay Balasubramanyam'ın morgda kaç saat geçirdiğinin belirsiz olduğunu da ekledi.

Pazartesi günü öldüğü açıklandıktan sonra ailesi, cesedini eve götürdü ve bir morg kutusu göndermesi için yerel bir cenaze görevlisi çağırdı. Daha sonra aile, akrabalarına Salı günü bir cenaze töreni yapacaklarını bildirdi.

Cenaze şirketi, Bay Balasubramanyam'ın erkek kardeşi tarafından "ölümüne ilişkin imzalı bir doktor mektubu" bulunduğunu söylediğini belirtti.

Salem polis şefi Senthil Kumar ise ailenin Bay Balasubramanyam'ın ölümü için tıbbi bir sertifika veremediğini söyledi.

Bu durumun üzerine polis, "İnsan hayatını tehlikeye atmak için aceleci veya ihmalkar davranmaktan" aileye karşı dava açıldı.

Polis şefi, ailenin Bay Balasubramanyam için nörolojik sorunlar yaşadığını iddia ettiğini söyledi.

74 yaşındaki adam eşi, iki kızı ve erkek kardeşiyle yaşıyordu.

Bay Balasubramanyam'ın morg ünitesinin içindeki dondurucu soğuktan nasıl sağ çıktığı veya nasıl ölü ilan edildiği ile ilgili özel hastanenin de araştırılıp araştırılmadığı açık değil.