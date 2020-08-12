Öldürülen “Nero”nun adı Arhavi’de yaşayacak!

12 Ağustos 2020 Çarşamba, 13:00

Birgün yazarı Güvenç Dağüstün, Arhavi Belediye Başkanı Vasfi Kurdoğlu'nu telefonla aradığını ve inşaatı süren Arhavi Hayvan Bakımevi'ne öldürülen köpek Nero'nun isminin verilmesini önerdiğini söyledi. Başkan Kurdoğlu'nun öneriyi kabul etmesiyle bakımevi 'Arhavi Belediyesi 'Nero Hayvan Bakımevi' ismiyle hizmet vermeye başlayacak.

Güvenç Dağüstün'ün konuya ilişkin yazısı şu şekilde:

Deniz ve Can Özula çiftinin sahiplendiği ve dört yıldır yaşamlarını güzelleştiren dört ayaklı dostumuz, Alman kurdu Nero, o gün gözü dönmüş bir cani tarafından kurşunlanarak katledilmişti. Hiç kimseye bir zararı olmadığı halde! Hem de kendi alanına zorla giren biri tarafından!

Yan komşu, katil Alp Erkin, bir iş insanı. Olayın sosyal medyada duyulması üzerine Amerikan şirketi Eaton Corp., Alp Erkin'in şirketi ile olan bayilik kontratını sonlandırdığını duyurmuştu.

İki hafta önceki yazımda Alp Bey'in Türkiye'deki iş ortaklarını açıklamıştım. Kanyon Yenilenebilir Enerji Üretim Ticaret Anonim Şirketi'nde Alp Erkin'in ortaklığı, Türkiye'nin saygın iş insanlarından İsmet Güral.

İsmet Bey ve kızı Harika Hanım, bu şirketin yönetim kurulunda da yer alıyorlar. Yazım üzerine Harika Güral'ın acılı aileyi arayarak üzüntülerini paylaştığını biliyor olsak da yaptığı açıklama ne aileyi ne de kamuoyunu mutlu etmekten uzaktı.

İki gün önce telefonum çaldı. Arayan İsmet Güral'dı. Ailenin en büyüğü, bu konuyla ilgili ilk defa bana konuştuğunu söyledi. Sesi oldukça üzgün geliyordu. Yarım saati aşkın bir konuşmamız oldu. Kütahya'daki evinde yıllardır sahiplendiği hayvan dostları ile yaşantısından bahsetti. Ortağının böyle bir insan olmasından oldukça rahatsız olduğunu net bir şekilde anladım.

Alp Erkin'in Eaton Corp. ile olan iş ilişkisinin sadece bayilik olduğunu, böyle bir ilişkinin sonlandırılmasının kolay olduğunu, ancak kendisiyle olan iş ilişkisinde bir anonim şirket ortaklığı olduğunu, bu şirketin şu anda termik santrallar işlettiğini anlattı. Ne kadar mutsuz olsa da böyle bir ortaklığı bitirmenin kolay olmadığını söyledi. “Ya benim satmam lazım, ya da onun” dedi sonuç olarak.

Ben, İsmet Bey ve ailesinin hayvanseverliğine de çaresizliğine de ikna oldum.

Yönetmen dostum Gamze Topuz, doğduğu topraklarda hummalı bir çalışmaya öncülük ediyor. Artvin'in Arhavi ilçesindeki hayvan barınağı inşaatı son hızla sürüyor. Bu çalışmada en çok dikkat çeken şey Arhavi Belediyesi, Arhavi Kaymakamlığı, yöre halkı ve gönüllülerin uyum içinde, el ele, gönül gönüle yürüyor olmaları. Her geçen gün bir hayvan istismarına uyandığımız, çirkin siyasetle her gün daha da yorulduğumuz, yıprandığımız şu günlerde Arhavi'de yaşanan adeta ‘yeşil sahalarda görmek istediğimiz hareketler’.

Bu yazıyı yazarken bir yerinde soluklanıp Arhavi Belediye Başkanı Vasfi Kurdoğlu'yu aradım ve bu çalışmaları için kendilerini ve tüm emeği geçenleri tebrik ettim.

Bir de önerim oldu Vasfi Bey'e. İnşaatı süren Arhavi Hayvan Bakımevi için bir isim önerdim. “Acımasızca katledilen dostumuz Nero'nun adını burada yaşatalım” dedim. Başkan'ın da aklına yattı önerim. O zaman müjdeyi buradan verelim. Arhavi Belediyesi “Nero” Hayvan Bakımevi şimdiden hayırlı uğurlu olsun.

Ben de Başkan'a bir müjde verdim. Adının açıklanmasını istemeyen hayvansever bir iş insanı, bakımevinin bağışçısı oluyor. Bu destek sayesinde tesisin kışlık koruması gerçekleşecek, mama ve ilaç masrafları karşılanacak.

Maltepe’de hastane bahçesindeki otoparkta yatan Max isimli köpeğin üzerinden araçla geçerek ölümüne neden olan Doç. Dr. Birsen Ocaklı hakkında 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Doç. Dr. Birsen Ocaklı ifadesinde köpeği fark etmediğini söyledi. Hazırlanan iddianamede ise köpeğin fark edilmemesinin olanaksız olduğu kaydedildi.

Dava açılması sevindirici bir gelişme olsa da açılan davanın “mala zarar vermekten” olduğunu hatırlatmakta yarar var. Bu canlarımıza zarar verenlerin gereken cezaları alabilmeleri için “Hayvan Hakları Yasası”nın bir an önce meclisten geçmesi gerekiyor.

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