Ölen yakınlarını bal mumu heykelleri ile yaşatıyor
Trabzon'da turizmci Mehmet İnan, yıllar önce yaşamını yitiren babaannesi Hatice ile dedesi Mehmet İnan'ın anılarını yaşatmak için balmumu heykellerini yaptırdı.
Uzungöl’de otel işletmecisi Mehmet İnan, 1992’de babaannesi Hatice İnan’ı, 2004’te ise adını taşıdığı dedesi Mehmet İnan’ı kaybetti.
Babaannesi ve dedesinin anısını yaşatmak isteyen İnan, onların balmumu heykellerini yaptırdı. Çiftin kıyafetleri giydirilen heykeller, çığ nedeniyle yıllar önce hasar gördükten sonra yeniden inşa edilen evin baş köşesine oturtuldu. İnan, doğal yaşam müzesine çevrilen evi, babaannesi ve dedesinin kullandığı eşya, araç ve gereçlerle donattı.
“YENİDEN HAYAT BULDULAR”
Dedesi ve babaannesini çok sevdiğini belirten Mehmet İnan, “Dede evimiz o dönem gelen çığla yıkılmıştı. Biz de aynı evi yeniden yaptık ve müze haline dönüştürdük. Babaanne ve dedemiz, o evde her zaman şömine başında oturan insanlardı. Bu evi yapmışken şömine başına yine babaanne ve dedemin balmumu heykelini koymak istedim. Babama, amcalarıma ve halama büyük bir sürpriz oldu. Dedem ve babaannem yeniden burada hayat buldu. Bu heykelleri görenler çok etkileniyor. Birebir aynısı oldu. İlk başta bu duruma alışmaya çok zorlandık. Çünkü onları çok seviyorduk. Ama artık her gördüğümüzde onlar sanki buradaymış hiç hayatlarını kaybetmemiş gibi hissediyoruz” dedi.
Video Haberler
- Sahne sokakta dedi, şarkısıyla çağrıda bulundu
- Dev yılanı gören çiftçi şaşkınlığını gizleyemedi
- CHP'li Toprak, Erdoğan'ın 'müjdeleri'ni yorumladı
- Pitbull saldırısı! Terier cinsi köpeği havada kaptı!
- Kamera kayıtları incelendi, tacizci saldırgan yakalandı
- Dikkat! Trafikte sizin de başınıza gelebilir
- Temizlik görevlisi vicdanının sesini dinledi
- Dalgıçlar tarafından çıkarıldı, görenler şaştı kaldı
- Sedat Peker'in 'görevli' ve 'emekli' yanıtı ortaya çıktı
- Özel'den Süleyman Soylu ve Mustafa Şentop'a flaş çağrı
En Çok Okunan Haberler
- Soylu'yu Erdoğan mı susturdu?
- Çok konuşulacak 'ittifak' iddiası
- AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan 'müjde'yi açıkladı
- YÖK Başkanı'ndan 'kural' savunması
- Oklar bu kez İYİ Parti’ye çevrildi
- Ya atama bakan ya da Meclis Başkanı istifa edecek
- İlber Ortaylı Erdoğan'ı yalanlamıştı
- Almanya, Türkiye'nin kategorisini değiştirdi
- Erdoğan'a 'müjde' tepkileri
- Fahrettin Koca'dan gece yarısı 'aşı' açıklaması