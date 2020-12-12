Ölüm yıldönümünde Adile Naşit'in heykeli dikildi
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Acil Çözüm ekiplerince yenilenen Buca Adile Naşit Parkı, adını taşıdığı sanatçının heykeliyle birlikte yeniden hizmete açıldı. Sanatçının ölüm yıldönümünde düzenlenen heykelin açılış törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç’ın yanı sıra sanatçının ‘kuzucuklarım’ diye seslendiği çocuklar katıldı.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer tarafından mahallelerin ihtiyaçlarına kısa sürede cevap verebilmek için oluşturulan ve ilçe belediyelerinin de destek verdiği Acil Çözüm ekipleri, Buca'nın İnönü Mahallesi'ndeki Adile Naşit Parkı'nı baştan sona yeniledi. Yenilenen parka adını taşıdığı sanatçının bir de heykeli dikildi. Açılışı ise Yeşilçam’ın unutulmaz sanatçısı Adile Naşit’in ölüm yıldönümünde yapıldı.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, CHP Buca İlçe Başkanı Hacer Taş, CHP Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu, muhtarlar ve mahalle sakinlerinin katıldığı törende Başkan Soyer'e, mahallelerin sorunlarına gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür etti.
Üzerinde, “Kuzucukların seni hiç unutmayacak” yazılı heykel, Başkan Tunç Soyer, Erhan Kılıç ve 7 yaşındaki Murat Akyüz tarafından açıldı. Soyer ve Kılıç bir süre parkı dolaşarak parkta yapılan yenileme çalışmalarını inceledi.
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