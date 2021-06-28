Oran: Çeşme kongre, kültür ve gastronominin başkenti olacak

28 Haziran 2021 Pazartesi, 17:03

Gastronomi dünyasının 3 önemli etkinliği; ACE of MICE Exhibition 2021 ve Avrupa’nın En Büyük Gastronomi Turizm Fuarı & Konferansı “Gastro Show” ilk kez birlikte düzenleniyor. Üçlü Fuar 28- 30 Haziran tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezi ve Lütfi Kırdar Kongre Merkezi önündeki açık alanda gezilebilecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) sektörün öncüsü konumundaki fuarlara; Turizm Müdürlüğü, İstanbul Turizm Platformu katılım sağladı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran da üçlü fuarın açılışında yer aldı.

MICE’ın Çeşme için 12 ay turizm anahtarlarından biri olduğuna dikkat çeken Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, “Çeşme Belediyesi olarak kongre ve toplantı turizmi için uygun bir altyapıya sahip olduğumuzu sektör profesyonelleri ile paylaşıyoruz. Çeşme’de İzmir’in en büyük Kültür ve Kongre Merkezi için kollarını sıvayan Oran, çok yakında 550 kişilik, cep sinemaları ve salonları olan Kongre ve Kültür Merkezimiz’i hayata geçireceğiz” dedi. Çeşme’nin deniz, kum, güneşinin yanı sıra kongre ve kültür merkezi olduğuna vurgu yapan Oran, “Çeşmemiz’in sahip olduğu kapasiteyi, tarihi ve kültürel değerlerimizle bütünleştirmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

ALAÇATI FARKI

Tüm gastronomi sektörü paydaşlarını bir araya getirerek ticari hacmin arttırılmasını ve konferans programlarıyla dünya liderlerini sektörle buluşturmayı hedefleyen Gastro Show’un önemine değinen Oran, şu şekilde konuştu: “Alaçatı her ne kadar sörf turizmiyle öne çıksa da yöresel yemek kültürünün, gastronominin de önemli bir değer olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Her yıl milyonları ağırlayan Alaçatı Ot Festivalimizle gastronomide bir fark yarattık. Alaçatı son yıllarda gastronominin başkenti olma yolunda emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor.”