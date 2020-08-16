Ordu'da 'arazi' kavgası: İki ölü, 4 yaralı
Ordu'nun İkizce ilçesinde 'arazi meselesi' nedeniyle çıkan kavgada tabancayla vurulan 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı..
Ordu'nun İkizce ilçesine bağlı Yukarı Karlıtepe Mahallesi'ndeki fındık bahçesinde, Ramis T. ile kuzeni Hüseyin T. arasında iddiaya göre arazi meselesi yüzünden tartışma çıktı
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ramis T, Hüseyin T'ye tabancayla ateş etti. Bu sırada bahçede bulunan Saadet T. ve Muhammet T'ye de seken kurşunlar isabet etti.
Kaçan Ramis T, evinin önünde patoza fındık veren kardeşi Mehmet T'nin yanına gitti.
Ramis T, tabancayla kardeşi Mehmet T. ile patoz sahibi Emre Keş ve harmandaki kuzeni Ersin T'yi de vurdu.
Mehmet T. ve Hüseyin T. olay yerinde öldü, diğer 4 kişi kentteki hastanelere kaldırıldı.
Polis, kaçan Ramis T'nin yakalanması için çalışma başlattı.
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