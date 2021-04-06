Orhan Gencebay’ın 'cüzdan' kavgası: Kimlerin maşasısınız, çok iyi biliyoruz

06 Nisan 2021 Salı, 10:00

Sanatçı Güvenç Dağüstün, Birgün'deki bugünkü köşesinde, "Orhan Gencebay’ın parası mı bitti" başlıklı dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

Orhan Gencebay, geçmişte, Türkiye Musiki Eserleri Sahipleri Meslek Birliği’ni (MESAM) eleştirmiş ve MESAM'dan "huzur hakkı" almadığını söylemişti.

Odatv, Gencebay’ın, 5 toplantı için MESAM’dan aldığı 3 bin 550 TL’lik huzur hakkı makbuzunu yayımlamıştı.

Sanatçı Güvenç Dağüstün ise, Birgün'deki bugünkü köşesinde konuyla ilgili olarak, "Orhan Gencebay’ın parası mı bitti" başlıklı dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

Bakanlıktan, müzik meslek birliklerine yazı gittiğini ve "Genel Kurullarınızı yapın" dediğini ifade eden Dağüstün, "Tüm müzisyenler işsizlikten kıvranırken ve mevcut hükümetten çözüm beklerken AKP hükümeti konuyu yanlış mı anladı acaba? Nedir bu apar topar genel kurul yaptırma sevdası?" diye sordu.

MESAM'ı ele alan Dağüstün, yeni genel kurultayda yönetime aday ismin Recep Ergül olduğunu aktarırken, Ergül için, "Orhan Gencebay'ın manevi oğlu. Hatta Gencebay, Ergül'ün nikâh şahidi. İktidara yakın bu isimlerin bu pandemi ortamında yangından mal kaçırırcasına kurultay yapma sevdaları nedir acaba?" dedi.

"BEN KİMİN MAŞASIYIM ACABA"

Orhan Gencebay'ın eşi Sevim Elif Emre ise Dağüstün'ün yazısına tepki gösterdi.

Dağüstün, Sevim Elif Emre'nin, sosyal medya hesabına yazdığı mesajı paylaştı.

Söz konusu mesajda, Sevim Elif Emre'nin, "Size yakıştıramadım, Orhan Gencebay’ın cüzdanı sizin cebinizde mi? Zavallısınız ve bunun cevabını savcılıkta vereceksiniz. Kimlerin maşasısınız. Biz çok iyi biliyoruz" yazdığı görülüyor.

Dağüstün ise Sevim Elif Emre'ye, "Sevim Hanım neden bu kadar alındınız anlamadım? Ben kimin maşasıyım acaba? Söyleyin, ben de bileyim de gidip maaşımı alayım?" dedi.

İşte o mesajlaşma: