Orman Yangınları İşçi Eğitim Merkezi'nin kapatılması TBMM'ye taşındı

04 Ağustos 2021 Çarşamba, 14:53

CHP'li Arslan açıklamasında, yüzlerce hektar alanın yanlış ve yetersiz müdahaleler nedeniyle kaybedildiğini, bu politikalar sürmeye devam ettikçe bu tür felaketlerin yaşanmaya devam edeceğini söyledi. Deneyimli ve eğitimli kadroların orman yangınlarıyla mücadelede bel kemiği olduğunu vurgulayan Arslan, ”İlk defa orman yangınıyla karşılaşmış, orman yangınıyla mücadelede kullanılan iş makinelerini, alet ve edevatını kullanmasını bilmeyen personelle yangını söndüremezsiniz. Orman yangınını söndürmek bir deneyim işidir” dedi.

“YANGIN SÖNDÜRME EĞİTİM MERKEZİ’NİN KAPATILMASI BİR ORMAN CİNAYETİDİR”

9 Eylül Üniversitesi Tınaztepe Yerleşkesinde bulunan, Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Orman Genel Müdürlüğü Orman Yangınları İşçi Eğitim Merkezi’nin bu yıl içerisinde kapatıldığını kaydeden Arslan, ”Orman yangınlarının en yoğun olduğu bir bölgede böyle bir kurumun kapatılması orman cinayetidir. Orman yangılarında karşı karşıya olduğumuz ve içimizi dağlayan bu acı tablonun tek sorumlusu bu zihniyettir” açıklamasında bulundu.

Arslan, aynı zamanda Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye şu soruları yöneltti:

– Yangınla mücadelede büyük önem taşıyan Orman Genel Müdürlüğü Orman Yangınları İşçi Eğitim Merkezi hangi tarihte ve ne gerekçeyle kapatılmıştır?

– Orman Yangınları İşçi Eğitim Merkezinin kapatılmasının kamu yönetimi ciddiyeti, bilim ve akılla açıklanabilir bir yanı var mıdır? Bu merkezin kapatılması hükümetin orman politikası ve ormanlara bakışının bir sonucu mudur?

– Buca Tınaztepe’de bulunan Orman Yangınları İşçi Eğitim Merkezi yerleşkesinin 9 Eylül Üniversitesi’ne devrinden sonra Güzel Sanatlar Fakültesi’nin taşınacağı bilgisi doğru mudur?”