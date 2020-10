Oscar ödüllü oyuncu Jeff Bridges, lenf kanseri olduğunu açıkladı

Oscar ödüllü ünlü Amerikalı oyuncu Jeff Bridges, lenf kanseri olduğunu açıkladı.

Hastalığını Twitter mesajıyla duyuran Bridges, "Bana lenfoma teşhisi konuldu. Ciddi bir hastalık olmasına rağmen, doktorlarımın ve hastalığın seyrine ilişkin tahminlerin iyi olması nedeniyle şanslıyım. Tedaviye başlıyorum ve sizi bilgilendireceğim" dedi.

1998 yapımı "The Big Lebowski" (Büyük Lebowski) filminde "Dude" (Ahbap) karakterini canlandıran Bridges, 2010'da Crazy Heart (Çılgın Kalp) filmiyle en iyi oyuncu Oscar'ını almıştı.

Jeff Bridges bu filmde alkolik bir şarkıcıyı canlandırmıştı.

I’m profoundly grateful for the love and support from my family and friends.



Thank you for your prayers and well wishes. And, while I have you, please remember to go vote. Because we are all in this together. https://t.co/6sAU4MYixl



Love, Jeff