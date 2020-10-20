Oscar ödüllü oyuncu Jeff Bridges, lenf kanseri olduğunu açıkladı
Oscar ödüllü ünlü Amerikalı oyuncu Jeff Bridges, lenf kanseri olduğunu açıkladı. Hastalığını Twitter mesajıyla duyuran Bridges, "Bana lenfoma teşhisi konuldu. Ciddi bir hastalık olmasına rağmen, doktorlarımın ve hastalığın seyrine ilişkin tahminlerin iyi olması nedeniyle şanslıyım. Tedaviye başlıyorum ve sizi bilgilendireceğim" dedi.
Oscar ödüllü ünlü Amerikalı oyuncu Jeff Bridges, lenf kanseri olduğunu açıkladı.
Hastalığını Twitter mesajıyla duyuran Bridges, "Bana lenfoma teşhisi konuldu. Ciddi bir hastalık olmasına rağmen, doktorlarımın ve hastalığın seyrine ilişkin tahminlerin iyi olması nedeniyle şanslıyım. Tedaviye başlıyorum ve sizi bilgilendireceğim" dedi.
1998 yapımı "The Big Lebowski" (Büyük Lebowski) filminde "Dude" (Ahbap) karakterini canlandıran Bridges, 2010'da Crazy Heart (Çılgın Kalp) filmiyle en iyi oyuncu Oscar'ını almıştı.
Jeff Bridges bu filmde alkolik bir şarkıcıyı canlandırmıştı.
I’m profoundly grateful for the love and support from my family and friends.— Jeff Bridges (@TheJeffBridges) October 20, 2020
Thank you for your prayers and well wishes. And, while I have you, please remember to go vote. Because we are all in this together. https://t.co/6sAU4MYixl
Love, Jeff
'ARTIK FİLM YAPMAMAYA ÇALIŞIYORUM'
Bridges ayrıca "The Last Picture Show" (Son Gösteri), "The Contender" (Zirve Mücadelesi) ve "Starman" filmlerindeki rolleriyle biliniyor.
Jeff Bridges, 2016'da BBC'ye "Artık film yapmamaya çalışıyorum. Çünkü yapmayı sevdiğim çok fazla şey var; gitar çalmayı seviyorum. Bir kez taahhüt altına girince çok yoğun oluyorsunuz. Bu yüzden taahhüt altına girmemeye çalışıyorum. Ama iyi senaryoları geri çevirmek de kolay olmuyor" demişti.
En Çok Okunan Haberler
- Sağlık Bakanlığı koronavirüs hasta sayısını değiştirdi
- MHP'den 'askıda ekmek' eleştirilerine tepki
- Ümit Özdağ'dan İYİ Parti'li Kavuncu'ya FETÖ suçlaması
- Barış Atay'dan askıda ekmek kampanyasına sert tepki
- İYİ Partili Özdağ'ın açıklamalarının ardından ilk istifa
- Annesini çekiçle öldürüp evde parti vermiş!
- Fahrettin Koca güncel koronavirüs verilerini açıkladı
- AKP'li vekilin FETÖ övgüsünü paylaştı
- Kavuncu'dan yanıt: Alçaklık siyasette meşrulaşmış
- Apartmanın bahçe duvarına ‘Alevilere ölüm’ yazıldı
Video Haberler
- Falezlerde can pazarı
- İYİ Partili Kavuncu'dan o iddiaya çok sert yanıt!
- Özel fotoğrafları paylaşılan kadın: Hayatımı mahvetti!
- AKP kongresinde skandal görüntüler!
- Köpeği önce sevdi, sonra kaçırdı! O anlar kamerada
- Beyaz Tv'de küfür rezaleti! Stüdyo bir anda buz kesti
- 600 polisle dev operasyon! Mahalle ablukaya alındı
- Otomobil bariyerlere ok gibi saplandı: 2 ağır yaralı
- Polisten Beyoğlu'nda ‘Çukur’ operasyonu
- On Numara çekilişinde skandal: Numara fısıldandı
En Çok Okunan Haberler
- Sağlık Bakanlığı koronavirüs hasta sayısını değiştirdi
- MHP'den 'askıda ekmek' eleştirilerine tepki
- Ümit Özdağ'dan İYİ Parti'li Kavuncu'ya FETÖ suçlaması
- Barış Atay'dan askıda ekmek kampanyasına sert tepki
- İYİ Partili Özdağ'ın açıklamalarının ardından ilk istifa
- Annesini çekiçle öldürüp evde parti vermiş!
- Fahrettin Koca güncel koronavirüs verilerini açıkladı
- AKP'li vekilin FETÖ övgüsünü paylaştı
- Kavuncu'dan yanıt: Alçaklık siyasette meşrulaşmış
- Apartmanın bahçe duvarına ‘Alevilere ölüm’ yazıldı