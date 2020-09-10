ÖSYM Başkanı: KPSS kitapçık ve cevap anahtarı 14 Eylül'de dağıtılacak

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, KPSS soru ve cevap anahtarlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

DHA
10 Eylül 2020 Perşembe, 11:13
ÖSYM Başkanı: KPSS kitapçık ve cevap anahtarı 14 Eylül'de dağıtılacak
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ÖSYM Başkanı Halis Aygün, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Geçtiğimiz hafta sonu uyguladığımız KPSS Lisans Genel Yetenek Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları sorularını ve cevap anahtarını 12-13 Eylül tarihlerinde yapılacak KPSS Alan Bilgisi oturumları ile birlikte 14 Eylül Pazartesi günü yayımlayacağız."


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