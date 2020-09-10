ÖSYM Başkanı: KPSS kitapçık ve cevap anahtarı 14 Eylül'de dağıtılacak
ÖSYM Başkanı Halis Aygün, KPSS soru ve cevap anahtarlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.
ÖSYM Başkanı Halis Aygün, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Geçtiğimiz hafta sonu uyguladığımız KPSS Lisans Genel Yetenek Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları sorularını ve cevap anahtarını 12-13 Eylül tarihlerinde yapılacak KPSS Alan Bilgisi oturumları ile birlikte 14 Eylül Pazartesi günü yayımlayacağız."
En Çok Okunan Haberler
- Bahçeli AKP'yi karıştırmak için bunu yaptı
- Korkutan 'Gerçek vefat ve vaka sayısı' açıklaması
- Portakal, 10 milyon dolar iddialarına yanıt verdi
- Enginyurt'tan Hangi partiye geçeceksin? sorusuna yanıt
- Cübbeli'den 'iç savaş' iddiası
- NATO Konseyi, Türkiye gündemiyle toplanıyor
- İmam Hatip tartışmasına Fatih Portakal da katıldı
- Tutuklu gazetecilere tahliye
- Erol Mütercimler'den istifa kararı
- İnce'nin yakınındaki isimden İnce'ye uyarı: Doğru değil!
Video Haberler
- Otomobil bomba gibi patlayıp alev aldı
- Bir gazetecinin Türkiye'ye faydası ancak böyle olur
- Havada gergin anlar! Rusya o görüntüleri yayınladı
- Rusya'da kilisenin kubbesi vinçten böyle düştü
- Çağlayan Adliyesi önündeki çatışma anı kamerada
- Motosikletli, otomobildeki aileye saldırdı
- Sevgilisinin köpeğini 5. kattan attı
- Ordu'yu sel vurdu, araçlar suda yüzdü
- İskelenin halatı koptu, işçiler son anda ölümden döndü
- Çıplak ayakla turşuluk biberleri ezen genç tepki topladı
En Çok Okunan Haberler
- Bahçeli AKP'yi karıştırmak için bunu yaptı
- Korkutan 'Gerçek vefat ve vaka sayısı' açıklaması
- Portakal, 10 milyon dolar iddialarına yanıt verdi
- Enginyurt'tan Hangi partiye geçeceksin? sorusuna yanıt
- Cübbeli'den 'iç savaş' iddiası
- NATO Konseyi, Türkiye gündemiyle toplanıyor
- İmam Hatip tartışmasına Fatih Portakal da katıldı
- Tutuklu gazetecilere tahliye
- Erol Mütercimler'den istifa kararı
- İnce'nin yakınındaki isimden İnce'ye uyarı: Doğru değil!