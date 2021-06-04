Otizmli çocukların okuluna Konak Belediyesi'nden özel önlem

04 Haziran 2021 Cuma, 06:54

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, geçtiğimiz ay dört kez hırsızlık olayı yaşanan Tepecik Moris Bencuya Özel Eğitim Otizm Okulunun güvenlik sorununun çözülmesi için belediyenin Fen İşleri Müdürlüğüne talimat verdi. İzmir depreminde ağır hasar gören ana binasının yıkılmasının ardından okul, geçici olarak arkadaki binada eğitim vermeye başlamıştı. Ancak binaya bir ayda dört kez hırsız girmesi ile mağduriyet oluştu. Başkan Batur’un talimatıyla harekete geçen belediyenin Metal İşleri Atölyesinin deneyimli ustaları, okuldaki demir korkulukların tamamını yeniledi. Öte yandan okulun çevresindeki metruk binalarda da önlem alındı. Hırsızların okula geçiş yolu olarak kullandığı kapısız ve penceresiz metruk binalarda gerekli yerlere duvar örülerek giriş ve çıkışa kapatıldı. Başkan Batur, “Kötülük nedir bilmeyen otizmli çocuklarımızın okulları önce İzmir depremi ile ardından da vicdanlara sığmayan hırsızlık olayları ile karşı karşıya kaldı. Özel eğitim yuvaları, gözbebeğimiz özel çocuklarımızın hayatında çok önemli bir yere sahip. Biz de bu sebeple, Konak Belediyesi’nde göreve gelir gelmez Engelsiz Köyümüzü oluşturduk. İlçemizde yaşanan ve özel çocuklarımızı etkileyen bu duruma kayıtsız kalamazdık. Özel çocuklarımız için ne yapsak az. Eğitim hayatlarına güvenli bir ortamda devam etmeleri için ekiplerimiz her zaman onların emrinde” diye konuştu.

Konak Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı Metal İşleri ekipleri, önce mevcut korkulukları inceleyerek, malzeme ve montaj sebebiyle yaşlanan sorunları tespit etti. Hemen işe koyulan ustalar pencere, kapı, duvar üstü ve bahçe etrafındaki tüm demir korkulukları elden geçirdi. İhtiyaç olan yerlerine kaynak yapılırken kullanılmaz halde olanları ise değiştirildi. Mevcut haliyle çaba gerektirmeden yerinden ayrılan ve hırsızlara geçit veren korkuluklar, güvenliği sağlayacak şekilde yeniden monte edildi. Konak Belediyesi’nin deneyimli ustalarının tek tek elden geçirerek bakım ve yenilemesini yaptıkları korkuluklar eskisinden çok daha sağlam ve güvenli hale getirildi.