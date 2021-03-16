Niğde'de otomobil, şarampole yuvarlandı; 3 öğretmen yaralandı

Niğde'de görev yaptıkları okula giderken yoldaki buzlanma nedeniyle içinde bulundukları otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 öğretmen yaralandı.

DHA
16 Mart 2021 Salı, 14:21
Niğde'de otomobil, şarampole yuvarlandı; 3 öğretmen yaralandı
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Olay, sabah saatlerinde Niğde'nin Çiftlik ilçesine bağlı Güresen Tepe mevkiinde meydana geldi. 3 öğretmen, sabah saatlerinde görev yerlerine gitmek için yola çıktı.

M.A. yönetimindeki otomobil, yolda oluşan buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkıp yolun sol tarafındaki şarampole devrildi. Kazada sürücü M.A. ile meslektaşları Y.Y ve K.A. yaralandı.

Öğretmenler, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.



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