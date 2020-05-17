Otomotivde 1.1 milyon işçi olumsuz etkilendi

17 Mayıs 2020 Pazar, 06:00

Üretim kaybı ise 2.1 milyon araç. Türkiye’de de 166 bine yakın üretim kaybı var. Birleşik Metal-İş Sendikası, Avrupa Endüstri İşçileri Federasyonu (IndustriALL Avrupa) Otomotiv Komitesi’nin nisan ve mayıs aylarında gerçekleştirilen toplantılarını raporlaştırdı.

Rapora göre, salgının gayrisafi hasılaya (GSMH) doğrudan etkisi ilk bakışta birçok gelişmiş ekonomide yüzde 20-25 civarında olacak.

AB için GSMH’nin yüzde 7.5 azalması öngörülüyor. Küresel ticaretin bu yıl için yüzde 13-34 arasında düşebileceğine işaret ediliyor.

TÜRKİYE AB’YE BAĞLI

Toplamda otomotiv üretimindeki 2.6 milyon işçiden 1.1 milyonu salgından kısa çalışma, ücret kaybı, zorunlu yıllık izin, işten çıkarma gibi durumlarla karşılaşarak etkilendi.

İstihdamı etkilenen işçi sayısı bakımından ilk sırada 568 bin 518 kişi ile Almanya, ikinci sırada 90 bin kişiyle Fransa, üçüncü sırada da 69 bin 382 kişi ile İtalya geliyor. Rapora göre Türkiye’de de otomobil üreticileri 166 bine yakın üretim kaybı olduğunu açıkladı. Kısa çalışma ödeneği ile ücretsiz izin düzenlemelerinde süre haziran sonunda dolacak.

Ardından ne olacağının belirsiz olacağına dikkat çekilen raporda, “Türkiye otomotiv sanayi çoğunlukla ihracat odaklı üretim yaptığı için özellikle Avrupa’da talep daralması, orta vadede çok ciddi etki yapabilir” denildi. Bir önceki yılın aynı dönemine göre, toplam otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 33 oranında, otomobil ihracatı yüzde 27 oranında düştü. Bu dönemde, toplam ihracat 286 bin 963 adet, otomobil ihracatı ise 200 bin 935 adet düzeyinde gerçekleşti. Sadece nisan ayları karşılaştırıldığında ise yüzde 77.21 azalma var.