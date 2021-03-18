Otoyol ihalesinde garanti arttı, süre uzatıldı

18 Mart 2021 Perşembe, 12:30

AKP’ye yakınlığı ile bilinen şirketlere yap-işlet-devret modeliyle yaptırılan Kuzey Marmara Otoyolu’nda, iş bitimi sonrası sözleşmede değişikliğe gidilerek araç geçiş garantisi 4 katına kadar artırıldı ve bu da yetmezmiş gibi işletme süresi 9 yıldan 13 yıla uzatıldı.

Mevcut durumu eleştirerek iktidar partisi AKP’nin vatandaşın cebinden elini çekmesini isteyen CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, konuyu TBMM gündemine taşıdı.

Öztunç, yazılı olarak cevaplandırılması istemiyle Meclis Başkanlığı’na verdiği önergede Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’ndan kamuoyu adına şu sorulara yanıt istedi: