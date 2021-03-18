Otoyol ihalesinde garanti arttı, süre uzatıldı
Ulaştırma Bakanlığı ile Kuzey Marmara Otoyolunun ihalesini alan ortak girişimin imzaladığı sözleşmedeki şartlar, iş bitiminden sonra değiştirilerek, araç geçiş garantileri 3- 4 kat arttırıldı, ortak girişimin işletme süresi de 9 yıldan 13 yıla uzatıldı. Peki, ihale sonrası yapılan bu değişikliler ile ilgili talimatı kim verdi? CHP’li Ali Öztunç, kamuoyu adına harekete geçerek, cevap bekleyen bu ve benzeri soruları Bakan Adil Karaismailoğlu’na resmi olarak sordu.
AKP’ye yakınlığı ile bilinen şirketlere yap-işlet-devret modeliyle yaptırılan Kuzey Marmara Otoyolu’nda, iş bitimi sonrası sözleşmede değişikliğe gidilerek araç geçiş garantisi 4 katına kadar artırıldı ve bu da yetmezmiş gibi işletme süresi 9 yıldan 13 yıla uzatıldı.
Mevcut durumu eleştirerek iktidar partisi AKP’nin vatandaşın cebinden elini çekmesini isteyen CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, konuyu TBMM gündemine taşıdı.
Öztunç, yazılı olarak cevaplandırılması istemiyle Meclis Başkanlığı’na verdiği önergede Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’ndan kamuoyu adına şu sorulara yanıt istedi:
Kuzey Marmara Otoyolu ihalesi bittikten sonra ihale şartları, iş bitimi sonrası ödemeler başladığında neden değiştirilmiştir? Yapılan değişiklikler nelerdir? Bu değişikliklerde kamunun yararına herhangi bir düzenleme yapılmış mıdır?
Kuzey Marmara Otoyolunun sözleşme süresi ne kadardır? Bu süre, iş bitiminden sonra sözleşmede belirtilen süreye ilave olarak ne kadar arttırılmıştır? Bu sürenin arttırılma gerekçesi nedir?
Bu otoyolun sözleşmesindeki araç garantisi taşıt/gün olarak ne kadardır? Sözleşmedeki taşıt garanti sayısı (taşıt/gün) otoyol bitiminde neden değiştirilmiştir? Yapılan artış miktarı ne kadardır?
İhale sonrası yapılan bu değişikliler ile ilgili talimatı kim vermiştir?
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