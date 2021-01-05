Oxford profesörü: 'Mutasyon ile ilgili büyük bir soru işaret var'

05 Ocak 2021 Salı, 10:32

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock ve aşı çalışmalarının başında olan Oxford Üniversitesi’nden John Bell'in yaptıkları açıklamada Güney Afrika varyantı hakkında "son derece endişeli" olduklarını söyledi.

Koronavirüs mutasyonu nedeniyle artan vakalar ile mücadele eden İngiltere'de görülen Afrika varyantı ülkede salgına yönelik endişelerin artmasına neden oldu.

Üretilen koronavirüs aşılarının, İngiltere’de gözlenen ve birçok Avrupa ülkesine yayılan mutasyondan daha farklı ve daha güçlü olan virüse karşı etkili olup olmadığı bilinmiyor.

Durum ile ilgili açıklamalarda bulunan Oxford tıp profesörü John Bell, şunları kaydetti:

"Güney Afrika türü hakkında çok endişeliyiz. Bu tür ile ilişkili mutasyonlar, proteinin yapısında gerçekleşen önemli değişikliklerdir.

İçimden gelen his, aşının İngiltere mustasyonuna karşı hala etkili olacağı yönünde. Ancak Güney Afrika türü hakkında ise bilgim yok. Aşı çalışmalarını etkilip etkilemeyeceği konusunda büyük bir soru işareti var."

Times'a konuşan Bell, "Bu durumu bekliyorduk. Aşı üreticileri de bunu tahmin ediyordu. Herkes sakin kalmalı. Her şey yoluna girecek. Artık bir kedi fare oyunundayız. Bunlar, göreceğimiz tek varyantlar değil. Pek çok varyantla daha karşılaşacağız" dedi.

Virüste değişiklik olursa, tam düzenleyici onaydan geçilmeden aşılarda değişiklik yapılması gerekir" diyen Bell, bunun bir aydan altı haftaya kadar süreceğini tahmin etti."



UÇUŞLARA KISITLAMA

Hükümet, İngiltere'de tespit edilen Güney Afrika varyantı vakalarının ardından Güney Afrika'dan gelen uçuşlar iptal etme kararı aldı.

Sağlık Bakanı Hancock, varyantın "çok önemli bir sorun" olduğunu söyledi ve şu ifadeleri kullandı:

"Güney Afrika varyantı konusunda son derecede endişeliyiz. Bu nedenle Güney Afrika'dan gelen tüm uçuşları kısıtlama kararını aldık.