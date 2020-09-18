Öymen, İsrail ve BAE arasındaki anlaşmanın Türkiye’ye etkilerini değerlendirdi: İlişkileri canlandırmalıyız

18 Eylül 2020 Cuma, 05:00

Eski diplomat Onur Öymen, İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında imzalanan anlaşmaya ilişkin “Bölgede yaşanan bütün gelişmeleri alt alta koyup değerlendirdiğimizde Türkiye’nin yalnızlığa sürüklenmesi ciddi sakıncalar doğurabilir. Bu nedenle bizim de bölgedeki önemli ülkelerle ilişkimizi canlandırmamız lazım” dedi. Türkiye’nin Mısır gibi bölge ülkeleriyle ekonomik anlaşmalar için diplomatik girişimlerde bulunması gerektiğini vurgulayan Öymen, “Bizim de bu ortamda İsrail’le ilişkilerimizi kopartarak bir yere varamayacağımızı görmemiz lazım” ifadelerini kullandı.

İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn arasında varılan “ilişkilerin normalleştirilmesi”ne yönelik anlaşmalar, ABD Başkanı Donald Trump’ın ev sahipliğinde, Beyaz Saray’da düzenlenen törenle imzalandı. Anlaşmayı değerlendiren eski diplomat ve milletvekili Öymen, “Trump’ın bunu yaklaşan seçimler için iç politika yatırımı olarak gündeme getirdiği görülüyor. Bir taraftan da bölgedeki dengeleri değiştirerek İsrail’i daha etkili yapma politikası güdüyor” dedi.

Dış politikada yaşanan gelişmelere bir bütün olarak bakılması gerektiğini vurgulayan Öymen, Birleşik Arap Emirlikleri’nin Girit’e savaş uçağı göndererek Yunanistan ile ortak tatbikat yaptığına dikkat çekti. Amerika’nın Akdeniz konusunda Güney Kıbrıs’a silah ambargosunu kaldırarak Yunanistan, İsrail ve Güney Kıbrıs üçlüsüne destek verdiğini belirten Öymen, “Bölgede yaşanan bütün gelişmeleri alt alta koyup değerlendirdiğimizde Türkiye’nin yalnızlığa sürüklenmesi ciddi sakıncalar doğurabilir” değerlendirmesi yaptı. “Bu nedenle bizim de bölgedeki önemli ülkelerle ilişkimizi canlandırmamız lazım” uyarısında bulunan Öymen, “Eski söylemleri bir tarafa bırakarak Türkiye’nin çıkarları doğrultusunda, mesela Mısır’la ilişkileri normalleştirme çabaları yapılması lazım” dedi. Türkiye’nin bölge ülkelerle münasır ekonomik bölge oluşturma çabasına girmesi gerektiğini belirten Öymen, “Yalnızca Libya ile bir anlaşmamız var. Libya’da da bizim desteklediğimiz Birleşmiş Milletler’in meşru saydığı hükümet başkanı, önümüzdeki ayın sonunda görevini bırakacağı açıklandı. Yani Türkiye büsbütün bir yalnızlığa itiliyor. Yeni gelecekler bizimle anlaşmayı sürdürecek mi, bütün bunlar bilinmezliklerle dolu” diye konuştu.

‘İSRAİL ETKİN HALE GELİYOR’

“İsrail bölgede etkin bir hale geliyor, buna dikkat etmek lazım” diyen Öymen, “Biz de bu ortamda İsrail’le ilişkilerimizi kopartarak bir yere varamayacağımızı görmeliyiz. İsrail’i bölge ülkelelerden tanıyan ilk ülke biz olmuştuk. ‘Başka ülkeler niye tanıyor?’ diyecek son ülke biziz” ifadelerini kullandı. Türkiye’nin etkili bir ülke olduğunun altını çizen Öymen, “Bu etkisini bölge ülkeleriyle uzak durarak gösteremez” dedi.