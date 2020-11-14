Oyuncu Elit İşcan: Efecan Şenolsun davasında medya eksik bilgi verdi, cinsel saldırıyı gören tanıkların ifadesi de var

Oyuncu Elit İşcan, 2018 yılında internette yayımlanan "Yaşamayanlar" dizisi setinde oyuncu Efecan Şenolsun'un cinsel saldırı ve hakaretlerine maruz kaldığı iddiasıyla Şenolsun'a dava açtığına dair sosyal medyada paylaşım yapmıştı.

İşcan, sosyal medya hesabından davanın 4. duruşmasının, medyaya eksik yansıdığını söylediği bir açıklama videosu paylaşarak, "Şenolsun'un cinsel saldırı iddialarını kabul etmemesine şaşırmadığını ve olayı gören tanıkların da ifade verdiğini" söyledi.





İşcan'ın açıklaması şöyle:

"2018 senesinde yaşamayanlar dizisi setinde oyuncu Efecan Şenolsun’un cinsel saldırı ve hakaretlerine maruz kaldım. Yargılama süreci hala devam ediyor. 12 Kasım’da Anadolu Adliyesi’nde 4. Duruşma görüldü. Bu duruşmayla ilgili bazı bilgiler yansıdı medyaya, daha doğrusu tek bir ifade yansıdı. O gün ifade veren tanıklardan biri, Efecan Şenolsun’un olay sonrası kendisiyle görüştüğünü ve olay günü sette alkollü olduğunu ve bana hakarette bulunduğunu kabul ettiğini, ancak cinsel saldırıda bulunduğunu kabul etmediğini söyledi. Bu bizim için sürpriz olmadı, zaten çıkıp 'evet yaptım, kabul ediyorum' demesini beklemiyorduk. Ancak, o gün duruşma 3 buçuk saat sürdü. Hem o gün hem de bundan önceki konuşulanlar bu ifadelerden ibaret değil, olayın görgü tanıkları var. Cinsel saldırı ve hakaret anlarını doğrudan görmüşler, bu tanıklar, hem mahkemede hem de savcılıkta ayrıntılı bir şekilde ifadelerini verdiler. Bu ifadeler, benim dediklerimi doğrular nitelikteydi. Yargılama sürecine dair haberlere yansıyan küçük özet, gerçeği çok da yansıtmıyor."

ŞENOLSUN: ALKOLLÜYDÜM, SADECE OMZUNA DOKUNDUM

Oyuncu Efecan Şenolsun'un, İşcan'ın bahsettiği duruşmada, alkollü olduğunu İşcan'ın sadece omzuna dokunduğunu söylemişti. Olayın tanıklarından Yeşim Girgin, "Oyuncular Sendikası olarak Efecan Bey’le de görüştük. Kendisi olay sırasında alkollü olduğunu kabul etti. Temas olayının sadece omzuna dokunmak olduğunu, cinsel tacizde bulunmadığını söyledi" demişti.