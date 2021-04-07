Oyuncu Muharrem Erdemir koronavirüse yenildi
Bir süredir koronavirüs tedavisi gören oyuncu Muharrem Erdemir, 57 yaşında yaşamını yitirdi.
Geçtiğimiz günlerde entübe edilen 57 yaşındaki Muharrem Erdemir, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.
Erdemir'in kızı Eda Erdemir, "Babamı bu gece kaybettik. Acımız çok büyük, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cenazesi Sivas'a defnedilecektir" dedi.
MUHARREM ERDEMİR KİMDİR?
Muharrem Erdemir 1964 yılında Sivasta doğdu. 15 yılı aşkın
kariyerine birçok dizi ve film sığdırdı. Erdemir, 'Arka Sokaklar',
'Kertenkele', 'Akasya Durağı' ve 'Ihlamurlar Altında' başta olmak üzere birçok
dizi ve filmde farklı karakterlere hayat vermişti.
Erdemir, ayrıca bir dönem Yeşilçam'a Gönül Verenler
Derneği’nin başkanlığını yapmıştı.
Rol aldığı yapımlardan bazıları;
Akasya Durağı,
Arka Sokaklar,
Ferhat ile Şirin,
Laz kit,
Şevkat Yerimdar,
Avanak Dedektör,
Temel ile Dursun İstanbul’da
Kertenkele,
Ihlamurlar Altında,
Sevgili Bebeklerim,
Sabahlar Olmasın,
Skandal
Beyza'nın Kadınları
Video Haberler
- Erdoğan'dan öyle bir gaf yaptı ki...
- Taciz şüphelisini köpek yakaladı, esnaf dövdü
- Azgın sular danayı yuttu
- Gelen sesin kaynağı duvar delinince ortaya çıktı
- İmamoğlu'ndan Erdoğan'a olay gönderme
- Kapkaççı dehşeti kamerada
- Cemal Enginyurt ve Abdurrahman Uzun birbirine girdi
- Karnından bıçaklandı, sedyede şarkı söyledi
- Özgecan'ın ailesinden 'Sapık Alihan'a suç duyurusu
- Antalya'da enişteye öldüresiye dayak kamerada
En Çok Okunan Haberler
- İstanbullulara 'arabanızı kapalı yerlere çekin' uyarısı
- Yavaş ve Akşener'e tehdit gibi tweet
- Emekli Albay'dan Akar'a sert sözler
- Mansur Yavaş tüm randevularını iptal etti
- Miras kavgasında silahlı baskın: 3 ölü, 2 yaralı
- 14 yaşındaki çocuğa istismar hastanede ortaya çıktı
- Rusya ve Ukrayna’dan peş peşe açıklamalar
- Mobil iletişimde zam kararı!
- 'Bu kişi Erdoğan'ın koruması mıdır?'
- En zengin 10 Türk belli oldu