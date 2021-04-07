Oyuncu Muharrem Erdemir koronavirüse yenildi

07 Nisan 2021 Çarşamba, 12:28

Geçtiğimiz günlerde entübe edilen 57 yaşındaki Muharrem Erdemir, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Erdemir'in kızı Eda Erdemir, "Babamı bu gece kaybettik. Acımız çok büyük, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cenazesi Sivas'a defnedilecektir" dedi.

MUHARREM ERDEMİR KİMDİR?

Muharrem Erdemir 1964 yılında Sivasta doğdu. 15 yılı aşkın kariyerine birçok dizi ve film sığdırdı. Erdemir, 'Arka Sokaklar', 'Kertenkele', 'Akasya Durağı' ve 'Ihlamurlar Altında' başta olmak üzere birçok dizi ve filmde farklı karakterlere hayat vermişti.

Erdemir, ayrıca bir dönem Yeşilçam'a Gönül Verenler Derneği’nin başkanlığını yapmıştı.

Rol aldığı yapımlardan bazıları;

Akasya Durağı,

Arka Sokaklar,

Ferhat ile Şirin,

Laz kit,

Şevkat Yerimdar,

Avanak Dedektör,

Temel ile Dursun İstanbul’da

Kertenkele,

Ihlamurlar Altında,

Sevgili Bebeklerim,

Sabahlar Olmasın,

Skandal

Aşk Oyunu

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