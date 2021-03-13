Oyuncu Yağmur Tanrısevsin koronavirüse yakalandı
Ünlü oyuncu Yağmur Tanrısevsin, koronavirüse yakalandı. Tanrısevsin'in sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi
Oyuncu Yağmur Tanrısevsin, kendisini iyi hissetmemesi üzerine yeni tip koronavirüs testi yaptırdı.
Test sonucunun pozitif çıkmasının ardından ünlü oyuncu, evinde karantina altına alındı.
Tanrısevsin'in sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.
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