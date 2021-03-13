Oyuncu Yağmur Tanrısevsin koronavirüse yakalandı

Ünlü oyuncu Yağmur Tanrısevsin, koronavirüse yakalandı. Tanrısevsin'in sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi

cumhuriyet.com.tr
13 Mart 2021 Cumartesi, 09:49
Oyuncu Yağmur Tanrısevsin koronavirüse yakalandı
Abone Ol google-news

Oyuncu Yağmur Tanrısevsin, kendisini iyi hissetmemesi üzerine yeni tip koronavirüs testi yaptırdı.

Test sonucunun pozitif çıkmasının ardından ünlü oyuncu, evinde karantina altına alındı.

Tanrısevsin'in sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler