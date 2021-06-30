Ozan Kabak Liverpool'a veda etti

Milli yıldız Ozan Kabak, yarım sezon oynadığı Liverpool'a veda etti.

cumhuriyet.com.tr
30 Haziran 2021 Çarşamba, 16:21
Ozan Kabak Liverpool'a veda etti
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Devre arası Schalke'den Liverpool'a kiralanan Ozan Kabak, Liverpool'a veda etti.

Milli yıldız ayrılığı sosyal meda hesabından duyurdu.

Ozan Kabak Liverpool formasıyla 13 maça çıktı.


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