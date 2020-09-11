Özdemir: UEFA ve FIFA Türk futbolunu örnek gösterdi!

11 Eylül 2020 Cuma, 08:05

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, beIN Sports'ta bu akşambaşlayacak olan Süper Lig 2020-2021 sezonu hakkında açıklamalar yaptı.

"BÜTÜN HAZIRLIKLARIMIZI YAPTIK"

Bu akşam başlayacak olan Süper Lig ile ilgili konuşan Özdemir, "Yarın (bugün) Rizespor - Fenerbahçe maçıyla yeni sezona başlayacağız. İyi bir sezon geçmesini diliyorum. Bu sene zor bir süreç olacak. 21 takımla lig olacak. Sezon sonunda da Avrupa Şampiyonası var. Ondan evvel ligi bitirmemiz gerekiyor. Her takım 40 maç yapacak. Yeni başlayacağımız sezon çok sıkışık tarihleri olan bir sezon gibi görünüyor. Bütün hazırlıklarımızı yaptık. Zorlu geçecek sezonu futbol oynayarak hedeflendirmeyi istiyoruz." dedi.

Takımlarının limitlerini nasıl belirlediklerini açıklayan Nihat Özdemir, "Kulüpler kendi bilançolarını bize verdiler. Bu tablolar neticesinde biz kulüplerin limitlerini tespit ettik. Bunu ancak yüzde 15 geçebilirlerdi. Burada Kasımpaşa'nın özel bir durumu yok. Bankalara borcu yok ama kendi ana şirketlerine borcu vardı. Bu da bir borçtur." ifadelerini kullandı.

Ligin neden sponsoru olmadığına yanıt veren Özdemir, "Bu konuyu uzun uzun tartıştık. Sağlık çalışanları için etkinlik yapmak istiyoruz. Biz 2020-2021 yılını sağlıkçılara ithaf etmeyi düşünüyoruz. Bunu da yakın zamanda açıklayacağız." şeklinde konuştu.

Rezerv Lig'i isteyen takımları açıklayan Nihat Özdemir, "Rezerv Lig konusunda Kulüpler Birliği'nden istek geldi. Bunun kararını aldık ve kulüplere bildirdik. 7 Eylül tarihine kadar bize bildirmek zorundalardı. Fakat 7 Eylül akşamı sadece 3 takımdan Rezerv Lig'e katılma isteği geldi. Bu takımlar Trabzonspor, Beşiktaş ve Göztepe. Diğer takımlardan istek gelmedi. 3 takımla bunu uygulamamız söz konusu değil." dedi.

Alt liglere de harcama limiti getirme hedeflerinin olduğunu söyleyen Nihat Özdemir, "Trabzonspor'un 2016'ya dayanan bir olayı oldu. Trabzonspor bu sebeple men cezası aldı. Takım harcamalarından ötürü inanıyorum ki artık kimse UEFA'dan ceza almayacak. Artık zaten cezaları biz keseceğiz. Birkaç yıl içerisinde Süper Lig'deki takımların bütçeleri düzelecek. İlk hedefimiz TFF 1. Lig'e de harcama limitleri getirmek! Arkasından da TFF 2. ve 3. Lig." ifadelerini kullandı.

Seyircili oynama kararından vazgeçme sürecini anlatan Nihat Özdemir, "Ağustos ayında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile görüştük. Kendisiyle uzun uzun konuştuk. Bize 'Eylül ayında seyirci mümkün değil' dedi. Biz de oy birliği ile ekim ayından itibaren yüzde 30 kapasiteyle seyirci alma kararını verdik. Pandemi hızlı bir seyir göstermeye başladı. Biz bakanla toplantı yaptıktan 10 gün sonra vaka sayıları arttı. Sonrasında bize seyircisiz olsun yönünde tavsiye verildi. İlk yarının sonuna kadar seyircisiz oynama kararı aldık. Yarın vaka sayıları azalırsa ilk yarının sonunu beklemeyiz. Normal bir zamanda yaşamıyoruz. Şartlar kararları değiştirebilir." şeklinde konuştu.

Süper Lig'in yayıncı kuruluş ile olan anlaşmasından bahseden Nihat Özdemir, "Yayıncı kuruluş ile kontratımız 5 yıllık. Bu sene 3. yılımız. Biz istiyoruz ki, daha da uzun çalışalım. Gördüğüm kadarıyla yayıncı kuruluş yöneticileri de daha uzun çalışmak istiyor. Birkaç gün içinde yeni sezonla ilgili anlaşmamızı bitirip devam edeceğiz." dedi.

"SAHTE İMZAYI GELSİN BANA SÖYLESİN"

Sahte imza iddiaları ile ilgili sert konuşan Nihat Özdemir, "Genel Kurul'da bütün kararlar oy birliğiyle çıktı. Bir arkadaşımız 'sahte imzalar var' dedi. Ben sahte imza ile neden tamamlayayım. 1 Eylül'de olmazsa; 2 Eylül'de; olmazsa 9 Eylül'de yapacaktık. Kim olduğunu söylemek istemiyorum. Kişisel veriler sebebiyle bunu açıklayamıyorum. O arkadaşımız gelip bu belgeleri inceleyebilirler. Her bir arkadaşımıza telefon açıp imza attınız mı diye sorabilirler. Bunu yapmazlarsa onları suçluyorum. Önemli olan o arkadaşlarımızın niyeti… 1-2 arkadaşımız… Çok fazla değil. Sadece istedikleri bir şey var. Kaos yaratmak… Bakıyorum Kulüpler Birliği toplantısında, bana çektiği mesajlarda selamlar, sevgiler, dualar… Sonra Kulüpler Birliği gruplarında bana içindekileri kusmalar… Sadece kaos yaratmak istiyor. Onun haricindeki 20 kulübümüz o kaosu yaratmak için izin vermiyorlar. O cevapları anlama konusunda idraki de yok. O cevapların anlamını çok iyi anlar.

Zekeriya Alp ve kurul üyelerine çok teşekkür ederim. Gençleştirme operasyonuna girdiler. Hakem sisteminde değişiklik yaptılar. Ondan memnun olmamıza rağmen bizimle çalışmak istemediler. Yeni MHK'yi atarken aklımızda 3-4 isim vardı. Artı ve eksilerini konuştuk. Yusuf Namoğlu döneminde yardımcılık yapan Serdar Tatlı konusunda karar kıldık. Kendisi de ekibini kurdu. Atamaları yaptılar ve yarın inşallah sezona başlıyoruz. Genç hakemlere önem verdiler. 10 maçtan 2'sinde ilk kez görev yapacak genç hakemler var. İnşallah başarılı olacaklar. Bizim hakem kadromuz çok iyi niyetli. Her sene IFAB çok değişiklik karar aldılar. Hakem seminerlerinde bunları anlattılar." ifadelerini kullandı.

UEFA ve FIFA'nın VAR konusunda TFF'yi örnek gösterdiğini açıklayan Nihat Özdemir, "VAR'da ustalık zamanına geldik. UEFA ve FIFA, bizim Riva'da kurduğumuz VAR sistemini teknik ve performans olarak örnek gösterdiler. Bu yıl, geçen seneden daha iyi performans göstereceğiz. Ofsayt sistemi yüzde 100 oturdu. Diğer pozisyonlarda ise tartışmalar olmakta. Bu tartışmalarda karar süresi uzun olabiliyor. beIN Sports da bu konuda en büyük destekçimiz. Bu sene görüntüleri çok kısa sürede vereceğiz." şeklinde konuştu.

"MİLLİ TAKIM DAHA İYİ YOLDA"

Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi'ndeki performansını değerlendiren Nihat Özdemir, "Avrupa Şampiyonası'nı hayal ederken pandemi olayı meydana geldi. 10 aya yakın maç oynamadık. Macaristan maçında da pek iyi oynamadık. Sivas'ta şanssız bir gol yedik. Sırbistan'a gittik ardından. Hocamız 9 oyuncu değiştirerek sahaya takım sürdü. Öyle oyuncular var ki, 2 antrenmanla sahaya çıktı. Ekim ayında 3 tane önemli maçımız var. Almanya'da Almanya ile oynayacağız. Oradan Moskova'ya geçeceğiz. Sonrasında da İstanbul'da Sırbistan'la oynayacağız. Daha iyi performans göstereceğimize inanıyorum." dedi.

"4 TAKIM DÜŞECEK"

Gelecek sezon ligdeki takım sayısını açıklayan Özdemir, "21 takımla sezona başlayacağız. 4 takım düşecek ve TFF 1. Lig'den 3 takım yükselecek. Ligdeki kulüp sayısını 20'ye düşüreceğiz. Bir sonraki sezon için de takım sayısı 18'e mi düşsün yoksa 20 takımla devam mı edelim diye bir karar vereceğiz. 21 takımlı ligden pişman değilim." ifadelerini kullandı.