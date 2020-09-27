Özel tiyatro desteği başka firmalara da dağıtıldı, duayen sanatçılar görmezden gelindi

27 Eylül 2020 Pazar, 06:00

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın koronavirüs salgını nedeniyle olumsuz etkilenen özel tiyatrolara yapılacak 12 milyon TL’lik destek kapsamında şu ana kadar bundan yararlanan 198 kurum arasında akaryakıt, gıda, inşaat ve ayakkabı boyası şirketi gibi tiyatroyla ilişkili olmayan şirketlerin yer aldığı ortaya çıktı.

Bazı firmaların son başvuru tarihinden 2 hafta önce kurulması ise dikkat çekti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, söz konusu durumun bir “skandal olduğunu” belirterek “Sanat camiasına yönelik destekler, gerçek tiyatrocular için kullanılmalıdır” açıklamasında bulundu.

Koronavirüs salgını dolayısıyla aylarca kapalı kalarak ekonomik anlamda zor durumda olan özel tiyatrolar için Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın açıkladığı 12 milyon TL tutarındaki fondan yararlanan firmalar, tartışma yarattı. Bakanlığın destek alacağını açıkladığı 328 özel tiyatro kapsamında destek dağıtılan 198 kurum içerisinde “Petrol Ürünleri Otomotiv İnşaat Taahhüt Ticaret Sanayi Limited Şirketi”, “Teknik Debi Mühendislik İnşaat ve Ticaret Limited Şirketi” ve “Trakya Kapaklı Kuyumculuk Emlak İnşaat ve İnşaat Malzemeleri Limited Şirketi” gibi tiyatrolarla ilgili olmayan sektörler yer aldı.

DUAYENLERE VERİLMEDİ

CHP’li Gamze Akkuş İlgezdi, 198 kurumu inceleyerek özel tiyatrolarla hiçbir ilgisi olmayan ancak özel tiyatrolar için ayrılan destek fonundan yararlanan sektörleri belirledi. İlgezdi, bu kapsamda özel tiyatrolara destek fonundan tiyatrolarla ilgili olmayan 23 farklı sektörden firmanın da yararlandığını tespit etti.

İlgezdi, destekler için son başvuru tarihi olan 15 Temmuz 2020 tarihinden birkaç hafta önce kurulan bazı şirketlere söz konusu teşvikler aktarılırken, herkes tarafından bilinen duayen tiyatro sahnelerine ve sanat emekçilerine hiçbir destek verilmediğini dile getirdi.

İlgezdi, salgın nedeniyle sahneye çıkamayan birçok tiyatronun, “Borcu yoktur” yazısı alamadığı için başvuru dahi yapamadığını belirterek “Ferhan Şensoy, Yasemin Yalçın, Genco Erkal, Metin Zakoğlu, Apartman Sahne, Moda Sahnesi, Oyun Atölyesi, Kadıköy Emek Tiyatrosu, DOT, Baba Sahne, Oyun Sandalı ve Kumbaracı50 gibi tiyatroların hiçbiri destek alamadı.

Sanatçılar arasında senden benden ayrımı yapılması kabul edilemez. Tüm tiyatrolar borcu yoktur yazısı zorunluluğu olmadan başvuru yapabilmeli, başvuru yapan tüm tiyatroculara destek olunmalı” dedi. İlgezdi, konuyu soru önergesiyle TBMM gündemine de taşıdı.