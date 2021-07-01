Özkoç'tan Erdoğan'a 'Tank Palet Fabrikası' tepkisi: Bari Allah'a dürüst ol

01 Temmuz 2021 Perşembe, 13:12

CHP, Sakarya İl Başkanlığı’nın düzenlediği program doğrultusunda 1-2 Temmuz'da milletvekilleri, parti meclis üyeleri, il ve ilçe örgütleriyle beraber kentte bir dizi ziyarette bulunacak.

CHP Grup Başkanvekili, Sakarya Milletvekili Engin Özkoç ve beraberindeki heyet, ziyaretleri öncesinde CHP Sakarya İl Başkanlığı önünde basın açıklaması yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da yarın Tank Palet Fabrikası'nı ziyaret edeceğini belirten Özkoç, "Sakarya’ya CHP'nin geldiğini duyunca AKP Genel Başkanı Erdoğan, 'Ben de Tank Palet’e geliyorum' demiş. Tank Palet Fabrikası’nda cuma namazını kıldıktan sonra orayı Katar’a peşkeş çekmediğimizi anlatacakmış. Millete yalan söylüyorsun bari Allah’a dürüst ol. Tank Palet Fabrikası’nı Katar’a peşkeş çektiğini dünya biliyor" diye konuştu.

Özkoç'un açıklamasından öne çıkan başlıklar şöyle:

TANK PALET FABRİKASI’NI KATAR’A NASIL PEŞKEŞ ÇEKMEDİN BİZE BİR ANLAT: Esnaf sıkıntıda, köylü sıkıntıda, öğrenci sıkıntıda. Tüm Türkiye huzur istiyor. Herkes çocuğunun geleceğinin garanti altında olmasını istiyor. Bunun için mücadele ediyoruz. Ama 19 yıldan beri iktidarda olanlar sadece değerlerimizi değil geleceğimizi de yok etmeye çalışıyorlar. Bir tane örneği dünyada biliniyor. Tank Palet Fabrikası… 40 milletvekili, parti meclis üyesi, yüksek disiplin kurulu ile Sakarya’ya Cumhuriyet Halk Partisi geliyor diye duyunca AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Ben de Tank Palet’e geliyorum' demiş. Kendisini burada bekliyoruz. Yarın o Arifiye’deymiş biz de Arifiyede’yiz. Kapalı kapılar ardında değil, korumaların arkasında değil halkın arasına girerek şu Tank Palet Fabrikası’nı Katar’a nasıl peşkeş çekmedin bize bir anlat.

"'OLSUN ETHEM BEN SENİN ARKANDAYIM' DEDİN"

Ethem Sancak diye arkasında durduğun kişi. ‘Ben akıllı adamım, siz de akıllı olun da para kazanın’ diyen Ethem Sancak ile iş birliği içindesin. İlk önce TMSF’nin çanağına düşmüş BMC’yi, 1,5 milyar lira değerindeki BMC’yi 700 milyon liraya aldın. Daha sonra da Savunma Sanayii’nde hiçbir bilgi-birikim yokken, 'Ben Savunma Sanayi’ne gireceğim' dedin, sana Sakarya Karasu’da 2 milyon metrekare araziyi bu iktidar, yani Erdoğan peşkeş çekti, bedava verdi. Köylülere ait 500 dönümlük araziyi kamulaştırma bedelini 'Ben ödemem' dedi Ethem Sancak. ‘Olsun Ethem ben senin arkandayım’ dedin. Devlete onun parasını da ödettin. Ethem Sancak doyar mı doymaz? '60 milyon altyapı parası var onu da bu devlet öder' dedi. Fakirin, fukaranın, işçinin, emekçinin alın teri ile olan parayı ona heba ettin. Altay Tankı Projesi’nin ihalesini ona verdin. Katar Ordusu ile birlikte Türk Ordusu’nu saf dışı bırakarak. Katar kim, Katar’ın ordusu ne? Türk ordusu teknolojisi olan her alanda başarı ile yoluna devam eden Türk ordusu… Sen onu saf dışı bıraktın.

"300 MİLYON DOLARI CEBİNE İNDİRMİŞ"

18 ay sonra ilk tankı üretecektiniz. Aradan 30 ay geçti, nerede bu Ethem Sancak? Ethem Sancak yok. Peki o BMC’yi verdiğin arsalar üzerinden, Tank Palet üzerinden hisseyi kaça devretmiş? İddia ettiklerine göre 480 milyon dolara. Yani 300 milyon doları cebine indirmiş. Tank var mı yok, Tank Palet elimizden gitti, Katar ordusu Türk ordusunun yerine geçti, şimdi Tayyip Erdoğan gelecekmiş Tank Palet Fabrikası’nda cuma namazını kıldıktan sonra orayı Katar’a peşkeş çekmediğimizi anlatacakmış. Sen Allah’ın huzurunda olacaksın, biz de Cumhuriyet Halk Partililer olarak o saatlerde Allah’ın huzurunda olacağız. Millete yalan söylüyorsun bari Allah’a dürüst ol. Tank Palet Fabrikası’nı Katar’a peşkeş çektiğini dünya biliyor. Biz kent meydanında dünyaya sesleneceğiz, sen Tank Palet’in kapalı kapıları arkasında korumalarınla orada otur onlara seslen. Allah bizim yanımızda, doğrunun yanında. Tüm Türkiye’yi dolaşacağız, emekten yana, halktan yana mücadelemize devam edeceğiz.”