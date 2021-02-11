AKP ve MHP'ye 8 Mart tepkisi: Bu ülkede her gün kadın cinayetleri işleniyor

11 Şubat 2021 Perşembe, 16:14

Aydın Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü özelinde yapılacak olan, kadın ve erkek eşitliğini anlatan soyut heykel yarışmasına Cumhur İttifakı karşı çıktı. Yarışmanın yapılmasına Millet İttifakı’nın oyları ile karar verildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, ret oyu veren AKP ve MHP'li üyelere tepki göstererek, "Bu sözleri bir kadın olarak işitmekten hicap duyuyorum. Gerçekten ne söyleyeceğimi bilmiyorum. 12 yıldır belediye başkanıyım, kadın bir belediye başkanıyım. 12 yıl boyunca kadınlara hizmet ettik, hizmet etmeye de devam ediyoruz. Birçok kadın kooperatifi kurduk; işe alırken eşitler arasında kadınları tercih ettik. Ama şu anda sayın meclis üyesi, çarpıtarak kadınlara yeteri kadar ilgi gösterilmediğini söylüyor. OECD ülkeleri içinde en çok kadına şiddet ve kadın cinayetleri bizim ülkemizde yaşanıyor. Bunu üzülerek ifade ediyorum" dedi.

Çerçioğlu konuşmasının devamında, "Önümüzde bir 8 Mart var. İstedik ki Aydın gibi ismi aydın olan bir kentte bir farkındalık yaratalım. Sanatla kadın ve erkeğin eşitliğini anlatmak istedik. Buna bile karşı çıkılıyor. Kadın dendiği zaman nüfusun yarısı... Bütün kadınları kapsayan soyut bir heykel için yarışma açıyoruz. Sanata, sanatçıya hem değer veriyoruz hem de kadınla erkeğin eşit olduğunu sanatla anlatmaya çalışıyoruz. Tamamen düşüncemiz bu yöndedir. Ama kalktınız; nasıl bir düşünce yapısı... Söyleyecek hiçbir şey bulamıyorum. Kadın konusunu asla çarpıtmadım. Bu ülkede her gün kadın cinayetleri işleniyor. Her gün yüzlerce kadın şiddete maruz kalıyor ve önümüzde 8 Mart var; sanatla kadınla erkeğin eşit olduğunu anlatalım dedik. Ve siz ret oyu verdiniz." ifadelerini kullandı.