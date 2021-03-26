Öztunç: Cumhuriyet Ege'nin sesi
Cumhuriyet Gazetesi Ege Temsilciliği'ni ziyaret eden CHP’li Ali Öztunç, “Ülkede doğruları yazan çok az gazete var. Bunlardan biri de Cumhuriyet gazetesi" dedi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Türkiye’nin basın özgürlüğünde geri kaldığını, hükümetin isteklerini ve manşetlerini atan bir medya oluştuğunu söyledi. Cumhuriyet Gazetesi Ege Bölge Temsilcisi Tuncay Mollaveisoğlu’nu ziyaret eden CHP’li Ali Öztunç, “Ülkede doğruları yazan çok az gazete var. Bunlardan biri de Cumhuriyet gazetesi. Cumhuriyet’i bir gazete olarak görmek haksızlık olur. Cumhuriyet, aydınlar, düşünenler ve okurlar için bir okul. Cumhuriyet’i okuduğunuz zaman üniversiteyi bitirmiş gibi olursun. Yıllardır tirajı düşse, baskılara ve ilan kesme cezalarına maruz kalsa dahi hep dik durdu. Cumhuriyet’in çalışanları ve patronajı para kazanma derdinde değil. Amacı doğru haber vermek” diyerek Cumhuriyet Ege ilavesinin çevreye duyarlı ve insan odaklı haberler yaparak Ege’nin gündemine ışık tuttuğunu ifade etti.
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