Pablo Escobar’ın kardeşinden Apple'a 2.6 milyar dolarlık dava
Pablo Escobar'ın kardeşi, iPhone’da keşfedilen bir açığın güvenliğini tehlikeye attığı iddiası ile Apple'a 2.6 milyar dolarlık dava açtı.
Kolombiyalı kokain kaçakçısı Pablo Escobar'ın kardeşi Roberto Escobar, Apple'a açtığı dava ile gündemde.
ABD merkezli teknoloji şirketi Apple’ın iPhone X isimli akıllı telefon modelini kullandığını ifade eden Escobar, FaceTime'daki güvenlik açığı nedeniyle güvenliğinin tehlikeye girdiği iddiası ile Apple’ı dava etti.
TMZ’de yer alan habere göre, söz konusu açık nedeniyle adresinin sızdırıldığını ve güvenliğinin tehdit edildiğini ileri süren Roberto Escobar, 2.6 milyar dolar (17.64 milyar TL) tazminat talep ediyor.
Escobar’ın kardeşi geçtiğimiz dönemde bir başka tazminat davası haberi ile gündeme gelmişti.
Roberto Escobar Netflix’e Escobar'ın hayatının anlatıldığı Narcos dizisi nedeniyle, 1 milyar dolar değerinde tazminat davası açmıştı.
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