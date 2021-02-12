Pakistan'da hava kirliliği uçuşları iptal ettirdi

12 Şubat 2021 Cuma, 11:35

Dünyada hava kirliliğinin en fazla olduğu ülkeler sıralamasında ilk 3’te yer alan Pakistan’da Pencap eyaletine bağlı Lahor kenti başta olmak üzere diğer kentlerde etkili olan kirlilik hayatı olumsuz etkiledi. Halka zorunlu olmadıkça dışarı çıkmama çağrısı yapılırken, Lahor kentinde bulunan Allame İkbal Uluslararası Havalimanı'nda 9 uçuş iptal edilirken 8'i ertelendi.

Yollarda görüş mesafesi düşerken, araçlar güçlükle ilerleyebildi. Hava kirliliği nedeniyle halkın solunum güçlüğü, boğaz ve göz enfeksiyonları gibi ciddi sağlık sorunları ile karşı karşıya olduğunu belirten sağlık yetkilileri, vatandaşlara dışarı çıkarken gözlük ve maske kullanmaları yönünde uyarı yaptı.