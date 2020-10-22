Pamuk Prenses'in modeli Marge Champion, 101 yaşında hayatını kaybetti

22 Ekim 2020 Perşembe, 14:17

Yer aldığı Hollywood müzikalleri ve dizilerle tanınan, oyuncu, dansçı ve koreograf Marge Champion, 101 yaşında hayatını kaybetti.

Dans eğitmeni Pierre Dulaine, çarşamba günü The Hollywood Reporter'a yaptığı açıklamada Champion’ın Los Angeles'ta yaşamını yitirdiğini söyledi.

BirGün'ün haberine göre, sanatçının ölümü perşembe günü koronavirüs pandemisi nedeniyle son altı aydır Kaliforniya'daki evinde kendisiyle birlikte yaşadığını söyleyen oğlu Gregg Champion tarafından doğrulandı.

14 yaşında Walt Disney Stüdyolarında animasyon filmleri için dans modeli olarak işe alınan Marge Champion, Disney'in "Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler" animasyonun ana karakteri için model oldu.

Champion ayrıca Broadway yapımlarında da yer aldı. Dans partneri Gower Champion ile evlenen Marge’nin ünlü bir Hollywood dans ve bale öğretmeni olan babası Ernest Belcher, Walt Disney’in de yakın arkadaşıydı.

Marge Champion’ın diğer eşleri ise animatör Sanat Babbitt ve yönetmen Boris Sagal oldu.

Soldan sağa: Marge Champion, Debbie Reynolds ve Helen Wood, 1953 yılı yapımı "Give a Girl a Break" filminin setinde



