Pandemi döneminde en çok neler sigortalandı

09 Şubat 2021 Salı, 16:12

2020 yılında otomotiv sigortaları pandeminin etkisiyle reel olarak daralırken hastalık ve sağlık sigortaları ile yangın ve doğal afet sigortalarında büyüme kaydedildi. Sigorta dünyasında pek çok hizmet, pandemi süreci ile birlikte büyük bir değişimden geçiyor. Covid-19 salgınından olumsuz etkilenen Türk Sigorta Sektörü, toparlanmaya başladı.



HAYAT SİGORTASI ÜRÜNLERİNDE ARTIŞ SÜRDÜ



Türkiye Sigorta Birliği'nin (TSB) açıkladığı verilere göre sigorta sektöründe yüzde 19,3’lük büyüme gerçekleşti. Pandeminin de bir etkisi olarak özellikle hayat sigortası ürünlerinde artış sürdü ve burada prim üretimi yüzde 27 büyürken reel büyüme ise yüzde 10,9 olarak gerçekleşti.

Hayat dışı branşlarda prim üretiminin yüzde 17,7 büyüdüğü gözlemlenirken reel büyümenin de yüzde 2,7’de kaldığı görülüyor.

Hayat dışı sektörün lokomotifi olan otomotiv sigortalarındaysa trafik sigortasında yüzde 8,64; kaskoda ise yüzde 14,15 büyüme gerçekleşti.

TRAFİK SİGORTASINDA VE KASKODA GERİLEME YAŞANDI



Buna rağmen enflasyondan arındırılmış reel prim üretimine bakıldığında trafik sigortasında yüzde 5,2; kaskoda da yüzde 0,39 oranında gerileme kaydedildi. Hastalık ve sağlık branşında bir önceki yıla göre yüzde 20,79 büyüme gerçekleşirken yangın ve doğal afetler branşında ise yüzde 25,32 büyüme oldu.

İNTERNET ÜZERİNDEN SİGORTA SATIŞI ARTTI



Yine Türkiye Sigorta Birliği'nin açıkladığı verilere göre 2020 yılında pandeminin etkisiyle internet üzerinden sigorta satışı da önemli ölçüde artış gösterdi. Geçen yıl online platformlarda sigorta satış oranı yüzde 1.63 seviyesindeyken bu yıl yüzde 2.31’lik paya ulaştı. Online platformlarda yine geçen yıla oranla kasko sigortası prim üretimi yüzde 21, zorunlu trafik sigortası prim üretimi ise yüzde 47 oranında arttı.











