Pandemi sonrası İtalya’nın kralı olan Türk

22 Temmuz 2020 Çarşamba, 10:51

İtalya Serie A’da Sassuolo’ya konuk olan Milan, rakibini 2-1 mağlup etti. Milan’ın golleri İbrahimoviç’ten gelirken, gollerin asistini milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu yaptı.

Pandemi sonrası ligde çıktığı 9 maçta mağlubiyet yüzü görmeyen Milan’da milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu’nun performansı dikkat çekiyor. Milan’ın 10 numarası, pandemiden sonra çıktığı maçlarda takımına 4 gol 7 asistle katkıda bulundu.

RONALDO İLE ZİRVEYİ PAYLAŞIYOR

Pandemi sonrası Serie A’da skora en çok katı veren iki oyuncudan biri olan Hakan Çalhanoğlu, Juventus’un dünya yıldızı Cristiano Ronaldo ile bu alanda zirveyi paylaşıyor. Ronaldo, pandemi sonrası 9 gol 2 asistlik performans gösterdi.